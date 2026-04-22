La nueva Yamaha MT-09 es la más atractiva del catálogo

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 20:41h.

Tiene una electrónica de las más avanzadas que se pueden encontrar

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

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Si hay una moto que consigue atrapar miradas y conquistar a todas las personas que la ven, esa es la Yamaha MT-09, qus nos deja a todos sin palabras y con la boca abierta, gracias a las increíbles prestaciones que tiene, combinadas con una estética muy atractiva. Su motor es de los más eficientes y fiables del mercado, mientras que tiene una versión limitable para los usuarios con carné A2, y tiene una electrónica de las más avanzadas que se pueden encontrar.

Tras la última actualización que sufrió, no solamente cumplió con la normativa Euro 5+, sino que también se le incluyó un sonido más deportivo, modos de conducción personalizables, control electrónico de par motor, quickshifter bidireccional de tercera generación, intermitentes auto cancelables, control de velocidad de crucero, estética más afilada o una ergonomía revisada. Aunque lo mejor de todo nos sigue pareciendo su propulsor, que es magnífico.

Es un motor tricilíndrico en línea, con una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 93 Nm a 7.000 rpm. Hay tres modos de conducción disponibles para el piloto, y tanto la horquilla como el amortiguador llevan la firma de KYB. En la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla TFT de 5”, con conectividad Bluetooth, que la acaba por hacer aún más completa.

Esta Yamaha MT-09 tiene un descuento muy interesante

Si te decides por la adquisición de esta Yamaha MT-09, tienes que saber que ahora mismo está disponible por un precio aún más razonable, al haber recibido un descuento de 1.000 euros. Esto deja su coste total en unos más que accesibles 9.999 euros. Sin duda, creemos que es una oportunidad que hay que aprovechar, y existe la posibilidad de limitarla para el carné A2.