BMW convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2014

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 21:38h.

Es la moto más deseada dentro de su gama trail

No es barato, pero este BMW es un icono

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BMW ha hecho que la moto más deseada dentro de su gama trail sea más accesible que nunca. Y es que, a pesar de que se creó en 2014, es decir, hace ya más de una década, la BMW R 1200 GS continúa siendo una de las más solicitadas y apetecibles de todo el mercado. Esto se debe a la calidad de sus componentes, así como un precioso diseño que consigue hacerla totalmente única. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que es un acierto asegurado.

Es una moto claramente mucho más avanzada a su época, pues ya incluía desde el primer momento cinco modos de conducción, el road, el rain, el dynamic, el enduro y el enduro pro. Esto hace que esta moto sea una de las más versátiles y polivalentes que se han visto nunca, pues es ideal para su uso diario, o también para irse de aventura por cualquier terreno, sea por asfalto u off-road. Y ya incluía, además de serie, el control de tracción y el amortiguador de dirección.

En cuanto al motor, no se quedaba atrás si hablamos de prestaciones. La cilindrada es de 1200 centímetros cúbicos, como su propio nombre indica, y es capaz de rendir a una potencia de 125 CV a 7.700 revoluciones por minuto, una cifra muy a tener en cuenta, sin duda. Pero no cuenta con pantalla TFT, un elemento que se ha convertido en indispensable y que equipan todas las motos actuales, aunque sí dispone de ordenador de a bordo de serie.

La BMW R 1200 GS ahora cuesta unos 10.000 euros

No es fácil encontrar una BMW R 1200 GS, que se dejó de producir hace algún tiempo, pero todavía existen algunas versiones disponibles, por un precio que ronda los 10.000 euros. Y en algunos casos, incluso puede ser más barata.