La nueva Kawasaki es la naked más atractiva del catálogo

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 09:19h.

En este año ha sufrido algunas mejoras considerables

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

Compartir







En Kawasaki pueden presumir de tener una naked que es realmente atractiva, y que para mucha gente es la mejor de la marca. No es sencillo afirmar esto, debido a la competencia que existe, pero lo cierto es que hay argumentos más que de sobra para poder defender esta opinión, y colocar la Z H2 SE por encima del resto de modelos. En cuanto la veas, podrás entender rápidamente los motivos, y después descubrirás todo lo que te ofrece.

Para empezar, la decoración en color verde y negro la hace increíble, y es la esencia de la marca japonesa, por lo que es imposible que no te guste. Es denominada como la moto reina de las super naked, y en este año ha sufrido algunas mejoras considerables, como los frenos Brembo Stylema o las suspensiones mejoradas con ajuste semi activo. En cuanto al motor, nos encontramos con un propulsor que es de cuatro cilindros en línea, y es capaz de luchar y de plantar cara a otras motos más deportivas.

Entrega unas cifras espectaculares, y permite que la potencia sea más elevada sin tener que aumentar la cilindrada ni el tamaño, para lograr mayor compacidad y menor peso. Se incluyen el embrague asistido anti-rebote y el quickshifter para que sea más sencilla su conducción, y su potencia declarada es de 200 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 137 Nm a 8.500 rpm. Nada mal para una moto de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, sin descuidar su avanzado equipamiento, como pantalla TFT a color, varios modos de conducción, IMU de seis ejes de Bosch, control de velocidad de crucero o sistema de control de salida.

Te sorprenderá el precio de la Kawasaki Z H2 SE

Y a pesar de todo lo que hemos mencionado previamente, lo cierto es que el precio de la Kawasaki Z H2 SE nos parece muy razonable, al costar únicamente un total de 23.700 euros.