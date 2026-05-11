Toyota convierte en accesible el SUV más deseado de su gama híbrida

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 19:46h.

Toyota renueva su SUV más icónico, pero manteniendo el precio de la versión saliente

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Toyota RAV4 acaba de estrenar generación. Y lo hace manteniendo una de las fórmulas más exitosas del mercado. Más tecnología, más eficiencia y un diseño todavía más moderno. El RAV4 lleva años siendo uno de los SUV híbridos más deseados. Especialmente por fiabilidad, consumo y confort. Toyota ha sabido mantener esa filosofía en esta nueva evolución. Aunque ahora apuesta por una imagen más robusta y un interior más tecnológico.

Un modelo que podemos considerar accesible. Teniendo en cuenta que acaba de estrenar generación, Toyota podría haber disparado el precio, como hacen la mayoría de marcas.. Sin embargo, la firma japonesa mantiene las cifras de la versión saliente. Toyota anuncia la versión de acceso desde 43.500 euros al contado o 42.200 euros financiados. Entremos en detalles.

Así es el nuevo Toyota RAV4

Con 4,60 metros de largo, 1,85 metros de ancho y una altura libre al suelo de 190 mm, sigue siendo un SUV muy equilibrado. Cómodo para viajar. Fácil de conducir en ciudad. Y muy práctico para el día a día. Además, el maletero ofrece entre 580 y 1.690 litros de capacidad.

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Frente a modelos como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral, el Toyota sigue destacando por eficiencia y suavidad de funcionamiento. Especialmente en ciudad. Un terreno donde el sistema híbrido marca diferencias.

Así es el RAV4 más económico

La versión de acceso combina un motor gasolina 2.5 litros con un sistema híbrido eléctrico. Desarrolla 218 CV de potencia total. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y homologa un consumo medio de solo 4,9 litros cada 100 kilómetros.

La gama se articula en cuatro acabados: Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited. Incluso las versiones básicas ya incluyen faros antiniebla LED, retrovisores calefactables y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

También incorpora el sistema Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5 pulgadas, navegación online basada en la nube y cuadro TFT de 7 pulgadas. Todo ello convierte al nuevo RAV4 en una de las propuestas más completas del segmento.