El Renault Austral híbrido mejora su equipamiento y se lo pone muy difícil a los SUV japoneses

Coches y Motos 23 FEB 2026 - 19:18h.

El Austral es uno de los SUV familiares más completos

El Renault más atractivo ajusta precio y sorprende por eficiencia

Compartir







El Renault Austral híbrido refuerza su presencia en el segmento C-SUV con una mejora sustancial de equipamiento que incrementa su atractivo frente a los todocaminos japoneses, tradicionalmente fuertes en tecnología electrificada. En un contexto donde la eficiencia y la dotación tecnológica marcan la diferencia, el modelo francés ajusta su propuesta para competir de forma directa en uno de los nichos más disputados del mercado europeo.

Con una longitud próxima a los 4,51 metros, el Austral ofrece un formato equilibrado para el uso familiar. Su diseño combina líneas tensas con una imagen robusta y moderna, apoyada en una firma lumínica distintiva y una parrilla de gran presencia. Lo destacable en este caso es que consigue proyectar una identidad propia dentro de un segmento donde la homogeneidad estética es cada vez mayor.

La versión E-Tech full hybrid de 200 CV constituye el eje de la gama electrificada. Este sistema combina un motor de gasolina tricilíndrico 1.2 turbo con dos propulsores eléctricos y una batería de iones de litio, gestionados por una transmisión automática multimodo sin embrague convencional. El conjunto permite circular en modo eléctrico en determinadas fases de conducción urbana y optimiza el funcionamiento del motor térmico en carretera, ofreciendo un equilibrio notable entre prestaciones y consumo.

El rendimiento resulta suficiente para mover con solvencia el conjunto, con una respuesta progresiva y un funcionamiento suave en ciudad. Al mismo tiempo, las cifras de consumo homologadas se mantienen contenidas para su tamaño y potencia, reforzando su papel como alternativa eficiente dentro del segmento.

Más dotación tecnológica y enfoque competitivo

La actualización del equipamiento sitúa al Austral en una posición especialmente sólida. Cabe destacar que el sistema OpenR, con doble pantalla digital integrada que combina instrumentación y multimedia, se convierte en uno de los principales argumentos del modelo. La interfaz, desarrollada con tecnología avanzada de conectividad, aporta una experiencia digital acorde a los estándares más exigentes.

En materia de asistentes a la conducción, el SUV incorpora un amplio paquete de ayudas que incluye control de crucero adaptativo, centrado de carril, frenada automática de emergencia y sistemas de vigilancia del entorno. Esta dotación, disponible desde niveles intermedios de acabado, refuerza su competitividad frente a varios SUV japoneses que han construido su reputación sobre seguridad y fiabilidad.

El habitáculo ofrece una calidad percibida sólida, con materiales bien ajustados y un diseño orientado a la ergonomía. La banqueta trasera deslizante permite modular el espacio interior según las necesidades de carga o de pasajeros, mientras que el maletero presenta una capacidad acorde a su tamaño, favoreciendo su enfoque familiar.

Por todo ello, el Renault Austral híbrido se posiciona como una propuesta cada vez más completa dentro del segmento C-SUV. La combinación de tecnología híbrida eficiente, mejora de equipamiento y planteamiento equilibrado complica el escenario para los modelos japoneses en una categoría clave del mercado.