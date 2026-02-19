El Toyota Yaris Cross aprieta al Renault Captur: 2.000 euros más barato, etiqueta ECO y solo 4,5 L/100 km

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 04:18h.

El SUV japonés es uno de los top ventas en España

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Toyota Yaris Cross consolida su posición en el segmento B-SUV híbrido con una oferta que lo sitúa aproximadamente 2.000 euros por debajo del Renault Captur híbrido. En un contexto donde el precio de acceso resulta determinante, esta diferencia refuerza el atractivo del modelo japonés frente a uno de sus principales rivales. No es ningún secreto que la electrificación ligera se ha convertido en el eje central del mercado urbano, y en ese escenario el factor económico cobra especial relevancia.

El Yaris Cross apuesta por un sistema híbrido autorrecargable que desarrolla 130 CV, combinando un motor de gasolina de ciclo Atkinson con un propulsor eléctrico y una transmisión automática e-CVT. Esta configuración le permite homologar un consumo medio en torno a los 4,5 L/100 km, una cifra especialmente competitiva dentro de su categoría y uno de sus argumentos más sólidos.

Además de la eficiencia, el modelo ofrece etiqueta ECO, lo que facilita el acceso a zonas de bajas emisiones y aporta ventajas fiscales y de movilidad en entornos urbanos. Este distintivo se ha convertido en un elemento clave para buena parte de los compradores de SUV urbanos.

Lo destacable en este caso es que el posicionamiento del Yaris Cross combina eficiencia mecánica y precio contenido sin renunciar a un equipamiento acorde a las exigencias actuales del segmento.

Eficiencia y planteamiento urbano como ejes clave

Con una longitud cercana a los 4,18 metros, el Toyota Yaris Cross se sitúa en el núcleo del segmento B-SUV. Sus dimensiones favorecen la maniobrabilidad en ciudad, mientras que su altura libre al suelo y su diseño exterior mantienen la estética propia de un todocamino.

En este sentido, el consumo homologado se convierte en uno de sus principales diferenciales frente al Renault Captur híbrido, cuyo planteamiento electrificado también cuenta con etiqueta ECO pero parte de una tarifa superior. La tecnología híbrida de Toyota prioriza la suavidad de funcionamiento y la optimización del uso del motor eléctrico en recorridos urbanos.

El interior del Yaris Cross ofrece un diseño funcional, con sistema multimedia compatible con conectividad para smartphones y un conjunto de asistentes a la conducción que incluyen frenada automática de emergencia y mantenimiento de carril. La calidad de acabados y el nivel tecnológico responden a lo esperado en el segmento.

Por todo ello, el Toyota Yaris Cross se presenta como una alternativa especialmente equilibrada dentro del mercado B-SUV híbrido. Su combinación de 130 CV, consumo ajustado, etiqueta ECO y un precio inferior al de su rival directo refuerza su competitividad en uno de los segmentos más disputados del panorama actual.