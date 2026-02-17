El nuevo Honda Prelude es, para muchos, el más atractivo hasta la fecha

Coches y Motos 17 FEB 2026 - 11:33h.

El nombre Honda Prelude no es uno cualquiera. Es historia. Es recuerdo. Es uno de los coupés deportivos más queridos de la marca japonesa. Durante años simbolizó equilibrio, innovación y placer de conducción. Ahora regresa. Y lo hace adaptado a los nuevos tiempos. Más tecnológico. Más eficiente. Pero igual de pasional.

Este nuevo Prelude mantiene el espíritu original. Es bajo. Es ancho. Es muy llamativo. Mide 4.525 mm de largo, apenas 1.349 mm de alto y 1.880 mm de ancho. La batalla de 2.604 mm garantiza estabilidad. Su silueta es limpia. Muy deportiva. Frente a modelos como Mercedes CLE, Toyota GR Supra o Jaguar F-Type Coupé, apuesta por una fórmula distinta. Más racional. Pero igual de atractiva.

El Honda Prelude vuelve con un motor híbrido de 184 CV

Bajo el capó encontramos un sistema híbrido inteligente. Combina un motor gasolina 2.0 con un motor eléctrico. Entrega 184 CV y 315 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos. Alcanza 188 km/h. Y homologa un consumo de 5,2 l/100 km. Buenas prestaciones. Consumo contenido.

El maletero ofrece 264 litros, ampliables hasta 760 litros. Es práctico. Más de lo que parece. No es solo un deportivo para fines de semana. Es un coupé usable. Cómodo. Pensado para disfrutar a diario.

Uno de sus elementos diferenciales es la tecnología S+ Shift. Simula cambios de marcha virtuales. Genera sensaciones más marcadas. Aporta sonido dinámico. Hace que cada aceleración tenga carácter. Es un híbrido. Pero transmite emoción real.

Ya se puede reservar en España

El equipamiento es muy completo. Incluye llantas de 19 pulgadas, luces adaptativas ADB, audio Premium BOSE con 8 altavoces, cargador inalámbrico y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. La pantalla digital de 10,2 pulgadas ofrece información clara. El sistema Honda CONNECT integra Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad destaca el paquete Honda SENSING. Suma control de crucero adaptativo y múltiples asistentes avanzados. Incorpora Smart Entry y la app My Honda+ para funciones remotas. Desde 49.500 euros, el Prelude demuestra que se puede ser deportivo, moderno y eficiente al mismo tiempo.