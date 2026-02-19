El Peugeot 2008 es más bonito que el Renault Captur, cuesta menos y tiene etiqueta ECO con 4,9 L/100 km

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 12:36h.

Además, el Peugeot 2008 es más barato

No es barato, pero este Renault es muy top

El Peugeot 2008 se ha convertido en uno de los SUV urbanos más atractivos del momento. Su diseño es más estilizado y deportivo que el de muchos rivales. Frente al Renault Captur, presume de una imagen más moderna. Líneas afiladas. Ópticas con firma luminosa muy marcada. Mucha personalidad.

Sus proporciones encajan perfectamente en el segmento B-SUV. Mide 4.300 mm de largo, 1.770 mm de ancho y 1.550 mm de alto. La batalla de 2.605 mm garantiza buen espacio interior. El maletero ofrece 405 litros, ampliables hasta 1.467 litros. Es práctico y versátil.

Así es el Peugeot 2008 más barato

La versión de acceso apuesta por eficiencia. Monta un motor 1.2 turbo de tres cilindros con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Desarrolla 110 CV y 205 Nm de par máximo. Va asociado a una caja automática de doble embrague con seis velocidades y tracción delantera.

Prestaciones correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos. Alcanza 182 km/h. Lo mejor es el consumo. Homologa 4,9 litros cada 100 km, con emisiones de 111 g/km de CO₂. Luce la etiqueta ECO de la DGT. Ventajas en ciudad. Menos gasto.

El precio también juega a su favor. Parte desde 21.380 euros financiados o 23.080 euros al contado. El Renault Captur híbrido de 140 CV arranca en 24.214 euros. Además, el francés de Renault homologa 5,9 l/100 km. Más potencia, sí. Pero más consumo.

Equipamiento, como casi todo el resto, de carácter premium

En equipamiento, el acabado Style es completo. Incluye faros Eco LED, climatización automática monozona y regulador y limitador de velocidad con reconocimiento de señales. Añade detector de obstáculos trasero, ESP con Hill Assist y múltiples airbags.

También suma 6 altavoces, retrovisores eléctricos y calefactables, cristales tintados y llantas de 16 pulgadas. Todo con una presentación cuidada. El Peugeot 2008 combina diseño, eficiencia y precio ajustado. Una alternativa muy seria frente al Captur.