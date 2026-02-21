El Renault más atractivo ajusta precio y sorprende por eficiencia

eldesmarque.com 21 FEB 2026 - 01:02h.

Es el modelo más premium que se puede comprar ahora en Renault

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

El Renault Rafale representa el nuevo rumbo de la marca. Es ambición. Es imagen. Es tecnología. Un SUV coupé que quiere posicionarse en un escalón superior. Más emocional. Más sofisticado. Y ahora, además, con un precio ajustado que lo hace todavía más interesante dentro de su categoría.

Sus proporciones imponen. Mide 4.710 mm de largo. Tiene una batalla de 2.738 mm. Es ancho y bajo para su segmento. Eso le da presencia y estabilidad. El maletero ofrece 528 litros, ampliables hasta 1.600 litros. Espacio real para familias. Y para viajar con comodidad.

El diseño es clave. Frontal afilado. Firma luminosa con faros LED. Pilotos Full LED con efecto 3D. La versión esprit Alpine suma llantas bitono de 20 pulgadas y detalles deportivos exclusivos. También un interior específico. Es, sin duda, uno de los Renault más atractivos jamás creados.

Un SUV de carácter pemium cuyo precio arranca en 42.616 euros al contado o 39.140 euros financiados. En la gama hay dos alternativas electrificadas. Estos precios son para el HEV autorrecargable, que combina un motor 1.5 turbo y dos eléctricos. Entrega 199 CV. Batería de 2 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos. Homologa solo 4,7 l/100 km.

Eficiencia máxima, diseño deportivo y un equipamiento muy top

El PHEV sube el listón. Ofrece 300 CV y tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. Permite recorrer hasta 106 kilómetros en modo eléctrico. Ideal para el día a día sin consumir combustible. Su precio arranca en 48.921 euros o 46.424 euros financiados.

En tecnología va sobrado. Sistema openR link de 12 pulgadas con Google integrado. Cuadro digital. Cargador inalámbrico. Climatizador bi-zona. Apertura eléctrica del maletero. Cámara trasera digital. Control de crucero adaptativo. Modos de conducción Multi-Sense. Conectividad total.

También destaca en seguridad. Incluye frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas. Detector de ángulo muerto. Alerta de fatiga. Mantenimiento de carril. Reconocimiento de señales. Sensores completos. Sistema Safe Exit. El Rafale no solo es atractivo. También es eficiente. Y ahora, más accesible.