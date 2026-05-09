La nueva Kawasaki es la moto más atractiva del catálogo y pone en problemas a deportivas más caras

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 20:43h.

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En Kawasaki pueden presumir de tener en su catálogo una moto que mucha gente se atreve a definir como la más atractiva del catálogo, y que logra poner contra las cuerdas a deportivas más caras por rendimiento, y también por diseño. Es sencillamente sensacional, y nos encanta a todos, motivo por el que recomendamos mucho echarle un vistazo a todo lo que ofrece. A buen seguro, esta Ninja ZX 10 R no te decepcionará, y quedarás gratamente impresionado.

En este 2026 ha sufrido una serie de importantes mejoras, en especial, en el apartado aerodinámico, inspirado en el de las motos de competición. Y esto la mantiene como una de las principales propuestas dentro del segmento de las super deportivas, gracias también a la nueva toma del Ram Air, a la instrumentación renovada, al motor revisado para cumplir con la normativa Euro 5+, a la incorporación de un segundo sensor 02, a las geometrías adaptadas o a los nuevos faros delanteros.

Todo esto hace que sea una moto de carreras encubierta, con un frontal dominado por los dos grandes alerones que monta, que generan un 25% más de carga aerodinámica. Si hablamos del propulsor, que tiene una cilindrada de 998 centímetros cúbicos, declara una increíble potencia de 200 CV, lo que se traduce en una velocidad punta superior a los 300 kilómetros por hora. Y equipa varios modos de conducción seleccionables, control de tracción deportivo, control anti-caballito, control de salida o quickshifter bidireccional, además de una pantalla TFT de 5”.

Aprovecha la promoción de la Kawasaki Ninja ZX 10 R

Si te decides por la adquisición de esta Kawasaki Ninja ZX 10 R, lo que tendrás que hacer es desembolsar un total de 20.150 euros, una cantidad perfectamente asumible, en la que se incluye el seguro gratuito, todo un chollo.