Cómo elegir tu deportiva 400 cc: por qué la Kawasaki Ninja ZX 4R destaca sobre sus rivales

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 03:58h.

La mejor opción en todos los sentidos es la Kawasaki Ninja ZX 4R

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

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Si lo que estás buscando es una deportiva de media cilindrada, que se pueda manejar sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2, entonces no tienes que pensarlo mucho. Porque no hay debate alguno, y la mejor opción en todos los sentidos es la Kawasaki Ninja ZX 4R, una moto que no tiene rival, y que destaca por encima del resto gracias a su diseño, su estética, su asumible precio y las increíbles prestaciones que ofrece, sin descuidar la ergonomía ni el equipamiento.

Una de las principales virtudes que tiene esta moto es su impresionante motor, que es de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 399 centímetros cúbicos. Es capaz de rendir a una potencia máxima de 80 CV con sistema Ram Air, aunque se puede limitar para el carné A2, y cuenta con tres modos de conducción estándar y uno personalizable. También dispone de control de tracción, y una instrumentación TFT en color de 4,3” con conectividad, como muestra de lo equipada que está en cuanto a tecnología.

El propulsor es de refrigeración líquida, con doble árbol de levas, y el par motor es de 39 Nm a 13.000 revoluciones por minuto. Tiene shofter opcional, y un embrague anti-rebote, y gracias a la parte ciclo tan mejorada que tiene, combina la rigidez con la ligereza. El peso neto de esta moto es de 189 kilos, lo que hace que sea un avión en las rectas, y no le falta ni el ABS de doble canal, ni tampoco dos modos de potencia o tres niveles de control de tracción.

La Kawasaki Ninja ZX 4R no supera los 10.000 euros

Otra razón más por la que tienes que conseguir esta Kawasaki Ninja ZX 4R es porque su precio está al alcance de todos los bolsillos, una oportunidad que no se presenta cada día. Y basta con poner 9.500 euros encima de la mesa para hacerse con ella.