Más accesible que la Honda NC750X y, para la mayoría, más completa que la Kawasaki Versys 650

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 02:49h.

En el motor tiene un propulsor tricilíndrico de 660 centímetros cúbicos de cilindrada

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

Compartir







Cuando hablamos de las motos de moda, nos tenemos que detener en la Triumph Tiger Sport 660. Porque ya ha logrado conquistar a una gran cantidad de público, y se posiciona como una de las mejores motos de su segmento, en caso de que busques una moto con estética deportiva, y buenas prestaciones. También acompaña su precio, que la hace más accesible que la Honda NC 750 X, y es bastante más completa que la Kawasaki Versys 650.

Gracias a sus últimas actualizaciones, se beneficia de un motor más potente y unas suspensiones de mayor calidad, lo que la convierten en una de las opciones más completas del mercado. El depósito de combustible es de mayor capacidad, y el chasis ha sido rediseñado, entregando más potencia y más par motor, y una respuesta más suave a bajas revoluciones. Y no podemos dejar de mirarla en cuanto descubrimos la estética que tiene, con un chasis rediseñado.

En el motor, lo que nos encontramos es un propulsor tricilíndrico de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, que le añade una gran personalidad, y con unas cifras muy mejoradas. Esto se traduce en una potencia de 95 CV a 11.250 revoluciones por minuto, con un par motor de 68 Nm a 8.250 rpm, unas cifras considerablemente mejores que la anterior versión. Y no le falta el embrague anti-rebote, el control de tracción y el ABS en curva, el quickshifter y el control de velocidad de crucero, tres modos de conducción o un consumo muy contenido, de 4,9 litros por cada 100 kilómetros.

La Triumph Tiger Sport 660 puede ser tuya desde 9.995 euros

PUEDE INTERESARTE La trail más atractiva de Suzuki está enamorando a los que buscan comodidad y versatilidad

Otro factor que acompaña a la hora de querer conseguir esta Triumph Tiger Sport 660 es el hecho de que pueda estar en tu garaje por una cifra tan accesible, de 9.995 euros, que nos parece una oportunidad que merece la pena aprovechar.