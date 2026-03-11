La Triumph Speed 400 es una de las motos retro más bonitas del mercado

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 15:05h.

Tiene un motor que cumple con la normativa Euro 5+

Triumph mejora la Triumph más atractiva de la marca

Compartir







Si te gustan las motos con estética retro, entonces tienes que echar un vistazo a esta Triumph Speed 400, porque te va a encantar. Nos parece una de las motos más bonita que se pueden conseguir en el mercado a día de hoy, y es apta para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. Es impresionante se mire desde donde se mire, y te seducirá con su asumible coste, y con las prestaciones que ofrece. Así que no lo pienses mucho antes de hacerte con ella.

Es una moto totalmente equipada a la que no le falta de nada, comenzando por un motor que cumple con la normativa Euro 5+, con carácter y una ágil respuesta, asociado a una caja de cambios de seis velocidades con embrague asistido anti-rebote. El acelerador es electrónico con control de tracción desconectable, y el propulsor es mono cilíndrico con refrigeración líquida, cuatro válvulas y un doble árbol de levas en cabeza. La cilindrada es de 398 centímetros cúbicos, y entrega una potencia máxima de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 37,5 Nm a 6.500 rpm.

La inyección es de combustible electrónica Bosch con acelerador electrónico, y tiene un sistema de catalizador de doble capa de acero inoxidable con silenciador, también de acero inoxidable. La capacidad del depósito alcanza los 13 litros, y cuenta con un velocímetro analógico con pantalla LCD multifunción integrada. El peso de la moto es de apenas 170 kilos, siendo realmente ligera, y el consumo de combustible ronda los 3,5 litros por cada 100 kilómetros.

Aprovecha el momento para conseguir la Triumph Speed 400

Tienes una oportunidad magnífica para conseguir esta Triumph Speed 400, ya que la marca ofrece una promoción que incluye la matriculación totalmente gratuita. Y el precio que necesitarás desembolsar para conseguirla es de únicamente 5.245 euros, todo un chollo.