Parece un coche premium, pero es barato: el Citroën ë-C3 apunta directo al Dacia Spring

Citroën tiene el que es, para muchos, el mejor coche para viajar

El Citroën C3 representa uno de los lanzamientos más importantes de la marca francesa en los últimos años. Este modelo inaugura una nueva etapa dentro de la gama C3 y se convierte en una propuesta muy interesante dentro del mercado de los coches baratos. Un modelo que, además, está disponible en una versión eléctrica muy atractiva.

El nuevo C3 cambia completamente su enfoque. Deja atrás el concepto clásico de utilitario para adoptar una carrocería más robusta y elevada. El resultado es un modelo que se acerca más a un B-SUV urbano, pensado tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana.

En el apartado estético, el Citroën C3 sorprende por su diseño moderno. Su frontal presenta la nueva firma luminosa LED de Citroën, pasos de rueda protegidos con plástico negro y una carrocería con líneas muy marcadas. A pesar de su precio, su apariencia recuerda a la de un coche más premium.

Las dimensiones también ayudan a reforzar esa sensación de coche grande. El C3 mide 4.015 mm de largo, 1.755 mm de ancho y 1.577 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.541 mm. El maletero ofrece 300 litros de capacidad, una cifra adecuada para el día a día.

Así es el Citroën ë-C3 más barato

Bajo el capó de su versión eléctrica, el ë-C3, encontramos un motor eléctrico de 113 CV con 120 Nm de par máximo. Este sistema se alimenta de una batería LFP de 44 kWh. Con ella, el Citroën ë-C3 logra una autonomía WLTP de 322 kilómetros, suficiente para la mayoría de desplazamientos urbanos y periurbanos.

Las prestaciones también están pensadas para un uso cotidiano. El ë-C3 acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 135 km/h. Su configuración de tracción delantera y su enfoque eficiente lo convierten en un coche práctico y fácil de conducir.

El equipamiento tampoco decepciona. El acabado YOU incluye sensores de aparcamiento traseros, aire acondicionado, Citroën Head-Up Display, Smartphone Station, suspensión Citroën Advanced Comfort y varios sistemas de seguridad del Pack Safety. Todo ello con un precio que arranca desde 16.950 euros, situándolo como un rival directo de modelos como el Dacia Spring dentro del mercado eléctrico.