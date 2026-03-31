La alternativa más bonita a la Kawasaki Z650, se consolida como una naked fiable y equilibrada

Coches y Motos 31 MAR 2026 - 22:33h.

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Ahora que las naked están tan de moda, nosotros podemos ofrecer una moto fiable y equilibrada, que para mucha gente ya está entre las más bonitas del mercado, pues es una alternativa increíble para otros modelos como la Kawasaki Z 650. Se consolida en el mercado como una de las referencias, y lo único que podemos asegurar es que es una inversión segura y sin riesgo, de la que no te puedes arrepentir nunca, por lo que recomendamos al 100% su adquisición.

Es una de las más exitosas, y no es para menos, ya que esta Yamaha MT 07 cuenta con todo lo necesario para destacar, y para ser un éxito. Tras la actualización y renovación profunda que tuvo en el año 2025, tiene todo lo que buscas, y no es casualidad que haya tenido un éxito en ventas descomunal. Además, existe la opción de limitarla para el carné A2, y dispone de una serie de mejoras en la parte ciclo que le dan un aire mucho más deportivo.

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Entre los cambios que podemos reseñar, se encuentra el de un conjunto más ligero, unas llantas más ligeras, un chasis más rígido, una ergonomía revisada, un asiento más cómodo… mientras que el motor que tiene equipado es de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 67 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con tres mapas de potencia, tres modos de conducción, control de tracción con dos niveles desconectable, embrague anti-rebote y asistido…

El precio, el punto fuerte de esta Yamaha MT-07

Aunque el punto fuerte lo hemos querido reservar para el final, que es el precio tan asumible de esta Yamaha MT-07, gracias a que puede ser tuya poniendo sobre la mesa un total de 7.499 euros.