Más tecnológica que la Yamaha MT-07 y más bonita que la Kawasaki Z650, esta naked conquista Europa
Su éxito en ventas y en matriculaciones habla por sí solo
La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX
Si hay una naked de media cilindrada que está conquistando Europa, esa es sin duda la Honda CB 750 Hornet. Su éxito en ventas y en matriculaciones habla por sí solo, y nos parece una opción espectacular si te gustan las motos de este estilo. A nivel tecnológico, cuenta con absolutamente todo lo que te puedas imaginar, haciéndola más completa que la Yamaha MT-07, y a nivel estético no se queda atrás. Por ese mismo motivo, nos convence más que la Kawasaki Z 650.
Lo más importante de todo, el motor, es un bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos de cilindrada, y esta moto ha sido diseñada en Italia, pero elaborada en Japón. Destaca por un diseño minimalista que se apoya en líneas angulosas de sus aletas laterales, su colín trasero y su faro delantero, y una de las novedades que incorporar en este 2026 es el embrague E-Clutch, que está revolucionando el mercado, y lleva el sello de la firma del Ala Dorada.
Las prestaciones que ofrece esta Honda CB 750 Hornet son de 92 CV de potencia máxima a 9.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 75 Nm a 7.250 rpm, y gracias a sus dos ejes contrarrotantes, las vibraciones son mínimas, maximizando la entrega inmediata de potencia. Cuenta con embrague anti-rebote y asistido, y consume alrededor de 4,3 litros por cada 100 kilómetros, con un depósito de combustible de 15 litros de capacidad.
De lo que no tenemos constancia todavía es del precio que tendrá el modelo 2026 de esta Honda CB 750 Hornet, aunque creemos que rondará los 10.000 euros, lo que provoca que sea tan atractiva para todos los públicos. Es tu oportunidad para conseguir una moto a la que vas a poder mil usos, y que nos fascina a todos.