Más tecnológica que la Kawasaki Z650 y, para la mayoría, más atractiva que la Yamaha MT 07
Combina la tecnología LCD y TFT en la instrumentación
La nueva Kawasaki es, para muchos, la más bonita
Hay una moto que está mucho más equipada que la Kawasaki Z 650, algo que es bastante difícil, y que incluso afirman que a nivel estético es mucho más atractiva que la Yamaha MT-07. Esto ya es cuestión de gusto, y de opiniones, pero de lo que no tenemos ninguna duda es que esta Triumph Trident 660 es una maravilla, y un acierto garantizado. Nos parece una inversión sin riesgo, y podemos afirmar que merece la pena pagar hasta el último céntimo.
Es una naked de estilo roadster y diseño minimalista, que cuenta con un explosivo motor, capaz de rendir de forma sensacional, y que además incluye una versión limitada para los usuarios que únicamente disponen del carné A2. En la versión de 2026, no solamente se le ha equipado un motor más potente, sino que también ha tenido algunas actualizaciones a nivel estético, con una tecnología más avanzada, que acaban por hacer de esta moto un sinónimo de éxito.
Combina la tecnología LCD y TFT en la instrumentación, para abaratar costes sin renunciar a un resultado vistoso, y cuenta con indicador de temperatura, quickshifter y control de crucero, control de tracción, ABS en curva, tres modos de conducción o embrague anti-rebote. En cuanto al propulsor, equipa un tricilíndrico de 95 CV de potencia, con un par motor de 68 Nm, y el consumo que declara es de 4,9 litros por cada 100 kilómetros. Y es una moto disponible en color amarillo, blanco y gris.
El precio de la Triumph Trident 660
Si por fin acabas de quedar convencido con la adquisición de esta Triumph Trident 660, bastará con poner encima de la mesa un total de 8.895 euros, lo que nos parece una cantidad perfectamente asumible y razonable.