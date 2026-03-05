La nueva Kawasaki Ninja no parece una Ninja
En Kawasaki han creado una Ninja que es totalmente diferente a las anteriores, hasta el punto de que ya ni siquiera parece una Ninja. Esto se debe a que es híbrida, lo que implica que tiene una configuración distinta, y unas prestaciones diferentes, como es lógico. Todavía se presenta en un formato deportivo, y es una opción muy interesante, aunque evidentemente no le vas a poder exigir lo mismo que le exigirías a una moto convencional y clásica.
Pero no podemos decir que el resultado haya sido negativo. Esta Kawasaki Ninja 7 Hybrid tiene un motor bicilíndrico de 451 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 59 CV, un bloque al que hay que añadir el motor eléctrico, alimentado por una pequeña batería situada cerca del motor para no disparar el peso ni alterar el centro de gravedad. El motor tiene refrigeración líquida, y es de cuatro tiempos, con ocho válvulas.
El cambio es de seis velocidades, y la moto ofrece modos como el Sport-Hybrid y el Eco-Hybrid, que priorizan rendimiento y eficiencia. Obviamente, cuenta con la pegatina ECO, y la capacidad del depósito es de 14 litros, con un peso neto de 227 kilos. Al ser una Ninja, el carenado es agresivo, con una ergonomía deportiva, y lo que más nos ha impresionado de todo es que en Kawasaki le han aplicado una promoción que hace que sea todavía más apetecible.
Puedes ahorrar más de 6.000 euros comprando esta Kawasaki Ninja 7 Hybrid
El precio base de esta Kawasaki Ninja 7 Hybrid es de 13.250 euros, pero gracias a la marca japonesa, ha recibido un descuento de 5.110 euros, a modo de promoción, e incluye un año de seguro gratis, a todo riesgo. En total, un ahorro superior a los 6.000 euros.