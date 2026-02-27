La nueva Kawasaki es, para muchos, mejor y más bonita que la Yamaha TMAX

Coches y Motos 27 FEB 2026 - 14:39h.

En Kawasaki se han marcado el ambicioso objetivo de acabar con este monopolio

Kawasaki tiene una moto que se utiliza para el campo

Compartir







Durante mucho tiempo, la Yamaha TMAX ha sido la reina indiscutible en el sector de las maxi-scooter. De hecho, todavía es la más vendida, y constantemente recibe nuevas actualizaciones que la acaban de consagrar más. Pero en Kawasaki se han marcado el ambicioso objetivo de acabar con este monopolio, y de momento ya han causado una gran sensación. Porque, aunque todavía no ha sido desvelada definitivamente, hay gente que se ha atrevido a firmar que es mejor y más bonita.

De momento, lo que conocemos es que será una híbrida, que presenta una idea muy original y que puede revolucionar todo. Porque desplazaría la batería a la parte frontal, justo delante del motor, lo que permite que el flujo de aire en marcha ayude a refrigerar las celdas, algo clave para que el rendimiento mejore. Y después, entra en juego el famoso botón BOOST, que sirve para que el motor pueda ofrecer una potencia algo más elevada.

PUEDE INTERESARTE Kawasaki tiene una moto que se utiliza para el campo

En el corazón de esta Kawasaki se encontraría un motor bicilíndrico de 451 centímetros cúbicos de cilindrada, que ronda los 59 CV, aunque gracias a este botón, su potencia podría rondar los 70 CV. Heredaría el cambio automático de seis marchas, y estamos impacientes por conocer todavía más detalles, y que se sepa la fecha exacta en la que podrá estar disponible. Porque promete ser un éxito descomunal y cambiar para siempre el mundo de las motos híbridas y de las maxi scooter.

No se espera que cueste menos de 13.000 euros

Eso sí, ya advertimos que esta Kawasaki no será precisamente la más económica, pues tendrá un precio cercano a los 13.000 euros. Hasta que sea confirmada oficialmente, lo único que nos queda es seguir esperando un poco más, y cruzar los dedos para que no tarden en llegar novedades.