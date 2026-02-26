La trail para carné A2 de QJ Motor con seguro y matriculación no llega a los 4.000 euros

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 20:33h.

Es la última novedad que ha llegado desde el mercado chino, y que promete ser un éxito en España

Trío campero de QJ Motor ya en España

Si tan solo tienes el carné A2, no tienes que preocuparte, pues en QJ Motor han creado una trail que es exactamente lo que andabas buscando. Principalmente, por lo equipada que está, y por lo bonita que resulta a simple vista. Y también, por el asumible coste que tiene, que provoca que sea una auténtica ganga se mire por dónde se mire. Es una inversión sin riesgo alguno, y puedes tener claro que te va a enamorar cuando analices más a fondo lo que ofrece.

Tiene una estética que la sitúa entre las mejores del segmento, una mecánica eficaz, y unas prestaciones a la altura de las mejores. Por esta razón, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar la adquisición de esta QJ Motor SRT 300 DX, la última novedad que ha llegado desde el mercado chino, y que promete ser un éxito en España. Es una trail de cilindrada media-baja, que destaca por su relación calidad-precio, y por no faltarle ningún detalle.

En el corazón, se esconde un propulsor de 292 centímetros cúbicos de cilindrada, con inyección electrónica, cuatro válvulas y refrigeración líquida, capaz de entregar una potencia máxima de 28,6 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 24 Nm a 7.250 rpm. Se combina con una transmisión de seis velocidades y con un embrague multidisco bañado en aceite, y con un peso de 154 kilos, es realmente ligera. También cuenta con sistema anti-bloqueo de frenos, ABS de dos canales, sensor de presión de los neumáticos, sistema de iluminación full LED y mucho más.

Compra la QJ Motor SRT 300 DX por únicamente 3.999 euros

Y como hemos dicho anteriormente, basta con hacer una inversión de 3.999 euros para que puedas conseguir esta QJ Motor SRT 300 DX, por lo que es un chollo en toda regla.