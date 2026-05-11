El nuevo Mazda es el coche más bonito del catálogo y supera a SUV más caros por calidad interior y acabados

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 18:07h.

Muchos lo consideran el modelo más premium de Mazda fabricado hasta la fecha

El deportivo de Mazda que muchos querrían poder comprar

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El nuevo Mazda 6e representa uno de los mayores saltos de diseño y tecnología en la historia reciente de Mazda. Una berlina eléctrica que apuesta por la elegancia. Por el confort. Y por una calidad interior que sorprende incluso frente a SUV premium mucho más caros.

Mazda ha querido alejarse de muchas tendencias actuales. El 6e no busca parecer agresivo o futurista en exceso. Su apuesta es diferente. Líneas limpias. Proporciones elegantes. Y una imagen muy sofisticada. Precisamente ahí está una de sus grandes virtudes frente a rivales como el Tesla Model 3 o el BMW i4. El ambiente interior transmite una sensación casi artesanal. Materiales cuidados, ajustes sólidos y un nivel de refinamiento muy superior al de muchos SUV premium. Incluso el techo panorámico o la iluminación ambiental ayudan a reforzar esa percepción.

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Para muchos, el 6e es el modelo más premium de Mazda

Mide 4,92 metros de largo, 1,89 metros de ancho. Y tiene una altura de solo 1,49 metros, transmitiendo una presencia muy premium. Además, el interior aprovecha muy bien el espacio disponible. El maletero ofrece 466 litros, suficientes para un uso familiar y viajes largos.

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El Mazda 6e arranca desde 43.725 euros. La gama se divide en dos acabados: Takumi y Takumi Plus. Incluso el primero ya destaca por equipamiento y calidad percibida. Algo muy poco habitual en este segmento de precio.

De serie incorpora llantas de 19 pulgadas, asientos calefactados y ventilados con memoria, bomba de calor y control de crucero adaptativo con función Stop & Go. También suma monitor de visión 360º, pantalla multimedia de 14 pulgadas y sistema de sonido Sony con 14 altavoces.

Así es el Mazda 6e más económico

La primera versión mecánica desarrolla 258 CV y 320 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 68,8 kWh y homologa hasta 479 kilómetros de autonomía. Hace el 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.

Por encima aparece otra variante orientada a maximizar la autonomía. En este caso desarrolla 245 CV y también 320 Nm de par. Utiliza una batería de 80 kWh y puede recorrer hasta 552 kilómetros según el ciclo WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y mantiene los 175 km/h de velocidad máxima.