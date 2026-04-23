Cuesta mucho menos que el Tesla Model 3 y, para la mayoría, ofrece lo mismo

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 07:07h.

Lo encuentras en dos versiones con hasta 231 CV de potencia y casi 500 km de autonomía

Este SUV eléctrico está poniendo en apuros a Tesla en España

Compartir







El MG S5 se posiciona como una de las alternativas más inteligentes del mercado eléctrico. Un SUV moderno. Práctico. Y con un enfoque en ofrecer tecnología, autonomía y equipamiento a un precio muy inferior al del Tesla Model 3. Y ahí está su gran ventaja.

El diseño cumple con nota. Es limpio. Actual. Y bien proporcionado. No busca ser radical. Pero funciona. Frente a rivales como el Kia EV3 o el Ford Explorer EV, apuesta por una imagen equilibrada. Más racional. Y muy fácil de encajar en el día a día.

PUEDE INTERESARTE Tesla hace más atractivo al Model Y

Este SUV eléctrico low cost es una de las opciones inteligentes del momento

Sus medidas lo hacen muy versátil. Con 4.476 mm de largo y una batalla de 2.730 mm, ofrece un interior amplio. Cómodo. Bien aprovechado. El maletero, con 453 litros, alcanza 1.441 litros. Perfecto para familias. Y para viajar con todo lo necesario .

PUEDE INTERESARTE Tesla deja al Model 3 sin radio

La versión de acceso monta un motor de 170 CV y 250 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,0 segundos. Y alcanza 170 km/h. La batería de 49 kWh ofrece 340 km WLTP. Es la opción más eficiente para ciudad y trayectos diarios .

En precio de esta versión arranca en 25.840 euros con ayudas y financiando. Y sube hasta unos 25.340 euros al contado con ayudas públicas. Una cifra muy competitiva. Y muy por debajo de la media del segmento eléctrico.

Hasta 231 CV de potencia y casi 500 km de autonomía eléctrica

Esta versión se puede asociar al acabado Comfort. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros Full LED y el sistema MG Pilot con múltiples asistentes a la conducción. También integra doble pantalla digital de 10,25” y 12,8”, navegador y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto . Además, añade cámara trasera, sensores y app conectada. En conjunto, el MG S5 ofrece mucho por su precio. Y por eso, para la mayoría, cumple exactamente lo que se espera de un eléctrico moderno.

Por encima, encontramos la versión más potente. Con 231 CV y 350 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos. Y alcanza 190 km/h. La batería sube a 64 kWh. Y la autonomía llega hasta 480 km WLTP. Mucho más versátil para viajar. Esta versión superior, que arranca en 25.840 euros con ayudas y financiando, puede elegirse con acabados Comfort o Luxury.