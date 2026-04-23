Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Coches y motos

Cuesta mucho menos que el Tesla Model 3 y, para la mayoría, ofrece lo mismo

Tesla Model 3
Tesla Model 3. Tesla
Compartir

El MG S5 se posiciona como una de las alternativas más inteligentes del mercado eléctrico. Un SUV moderno. Práctico. Y con un enfoque en ofrecer tecnología, autonomía y equipamiento a un precio muy inferior al del Tesla Model 3. Y ahí está su gran ventaja.

El diseño cumple con nota. Es limpio. Actual. Y bien proporcionado. No busca ser radical. Pero funciona. Frente a rivales como el Kia EV3 o el Ford Explorer EV, apuesta por una imagen equilibrada. Más racional. Y muy fácil de encajar en el día a día.

PUEDE INTERESARTE
MG S5
MG S5. MG

Este SUV eléctrico low cost es una de las opciones inteligentes del momento

Sus medidas lo hacen muy versátil. Con 4.476 mm de largo y una batalla de 2.730 mm, ofrece un interior amplio. Cómodo. Bien aprovechado. El maletero, con 453 litros, alcanza 1.441 litros. Perfecto para familias. Y para viajar con todo lo necesario .

PUEDE INTERESARTE

La versión de acceso monta un motor de 170 CV y 250 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,0 segundos. Y alcanza 170 km/h. La batería de 49 kWh ofrece 340 km WLTP. Es la opción más eficiente para ciudad y trayectos diarios .

MG S5
MG S5. MG

En precio de esta versión arranca en 25.840 euros con ayudas y financiando. Y sube hasta unos 25.340 euros al contado con ayudas públicas. Una cifra muy competitiva. Y muy por debajo de la media del segmento eléctrico.

Hasta 231 CV de potencia y casi 500 km de autonomía eléctrica

Esta versión se puede asociar al acabado Comfort. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros Full LED y el sistema MG Pilot con múltiples asistentes a la conducción. También integra doble pantalla digital de 10,25” y 12,8”, navegador y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto . Además, añade cámara trasera, sensores y app conectada. En conjunto, el MG S5 ofrece mucho por su precio. Y por eso, para la mayoría, cumple exactamente lo que se espera de un eléctrico moderno.

MG S5
MG S5. MG

Por encima, encontramos la versión más potente. Con 231 CV y 350 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos. Y alcanza 190 km/h. La batería sube a 64 kWh. Y la autonomía llega hasta 480 km WLTP. Mucho más versátil para viajar. Esta versión superior, que arranca en 25.840 euros con ayudas y financiando, puede elegirse con acabados Comfort o Luxury.

Temas