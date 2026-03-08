Este eléctrico urbano apunta al Kia EV3 y quiere competir con el BYD Seal y el Volvo EX30

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 07:08h.

Un compacto reinventado ideal para el día a día en la ciudad, y para mucho más

El Renault Mégane E-Tech eléctrico se ha convertido en uno de los modelos más interesantes dentro del mercado de los compactos eléctricos. Aunque su tamaño lo sitúa en un segmento urbano-compacto, sus prestaciones y su tecnología lo acercan a rivales mucho más ambiciosos. De hecho, muchos lo comparan ya con modelos como el Kia EV3, el Volvo EX30 o incluso propuestas eléctricas más potentes como el BYD Seal.

Este Mégane eléctrico apuesta por un diseño moderno y muy personal. Renault ha abandonado por completo el enfoque tradicional del compacto para ofrecer una carrocería más elevada y aerodinámica. El resultado es un coche que mezcla aspecto de crossover, líneas deportivas y una estética muy tecnológica.

Opción de carácter premium para el día a día en la ciudad, y mucho más

Sus dimensiones también encajan perfectamente en el segmento compacto. El Renault Mégane E-Tech mide 4.199 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.505 mm de alto, con una batalla de 2.685 mm. El maletero ofrece 440 litros de capacidad, ampliables hasta 1.332 litros, cifras muy competitivas para un eléctrico de este tamaño.

Uno de sus grandes argumentos es el precio. En España, el Mégane E-Tech parte desde 34.540 euros al contado o 33.364 euros financiado, según la web de Renault. A estas cifras todavía se pueden restar las ayudas del Plan Auto+, lo que lo convierte en una opción bastante atractiva frente a muchos rivales eléctricos.

Así es el Renault Mégane E-Tech más barato

La versión más popular equipa un motor eléctrico de 218 CV con 300 Nm de par máximo. Con estas cifras acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada de 150 km/h. La batería de 63 kWh permite homologar hasta 468 kilómetros de autonomía WLTP.

Además, el equipamiento de serie es muy completo. Incluye cuadro digital, sistema multimedia OpenR Link con pantalla de 9 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona, cámara trasera y regulador de velocidad adaptativo. También suma asistentes como alerta de carril, frenada automática con detección de peatones o detector de fatiga.

El modelo se ofrece en dos niveles de acabado, denominados Techno y Esprit Alpine. Ambos incluyen detalles como llantas de 18 pulgadas, faros LED, iluminación ambiental y materiales reciclados en el interior. Con todo ello, el Renault Mégane E-Tech demuestra que un compacto eléctrico puede ser tecnológico, atractivo y competitivo, incluso frente a rivales cada vez más potentes dentro del mercado eléctrico.