El Kia más bonito con etiqueta CERO rebaja su precio y deja atrás al resto de opciones eléctricas

Buena autonomía, máxima tecnología y precios razonables

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

El Kia EV3 ha llegado para romper esquemas. Es un SUV eléctrico compacto. Moderno. Muy atractivo. Y ahora, además, más accesible. Presume de etiqueta CERO. Y de un precio que sorprende. Se convierte así en una de las opciones más interesantes del momento.

Sus proporciones encajan perfectamente en la ciudad. Mide 4.300 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.565 mm de alto. La batalla alcanza los 2.680 mm, lo que garantiza buen espacio interior. El maletero ofrece 460 litros, ampliables hasta 1.251 litros. Es práctico. Versátil. Y preparado para el uso diario o escapadas.

Dos opciones de batería con más de 600 km de autonomía

En el apartado mecánico apuesta por un motor eléctrico de 204 CV y 283 Nm de par. La aceleración es contundente. De 0 a 100 km/h en solo 7,5 segundos. La velocidad máxima es de 170 km/h. Siempre con tracción delantera. Su conducción es suave. Silenciosa. Y muy eficiente.

Hay dos opciones de batería. Una de 58 kWh, con hasta 436 km de autonomía. Y otra de 81 kWh, capaz de alcanzar hasta 605 km. Esta última cifra lo coloca por delante de muchos rivales directos. Modelos como Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 o Citroën ë-C3 Aircross quedan en desventaja en alcance.

El precio es otro de sus grandes argumentos. Parte desde 28.400 euros. Una cifra competitiva para su tecnología y tamaño. La versión con batería grande arranca en 33.180 euros. Con esta rebaja, el EV3 se posiciona como una alternativa muy sólida frente a otros SUV eléctricos del mercado.

Equipamiento muy top desde las versiones de acceso

En equipamiento ofrece cuatro acabados: Air, Earth, Earth Pack Comfort y GT-line. Desde el nivel básico incluye pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador con Kia Connect y cuadro digital. También suma Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, climatizador bizona y llantas de 17 pulgadas.

La seguridad está al máximo nivel. Incorpora control de crucero adaptativo con función Stop&Go. Añade frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas. Incluye sensores delanteros y traseros con cámara. El Kia EV3 combina diseño, autonomía y precio. Es el Kia más bonito. Y ahora también uno de los eléctricos más inteligentes.