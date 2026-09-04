Royal Enfield ha creado una moto que, para muchos, es la más bonita de su historia

Coches y Motos 04 SEP 2026 - 16:07h.

Se puede comprar sin la necesidad de hacer ningún gran esfuerzo económico

Royal Enfield impulsa la Interceptor 650, la naked que muchos consideran la nueva referencia

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Royal Enfield tiene en su catálogo motos que son impresionantes, y que consideramos como obras de arte. Y un modelo que nos encanta y que está entre los mejores que han creado jamás es la Shotgun 650, una custom de media cilindrada que, para muchos, es la más bonita dentro de su stock. Está muy bien preparada, y dotada de componentes de primera calidad, además de poder garantizar unas prestaciones de un nivel superior al de la mayoría de las rivales.

La ergonomía es cómoda y perfecta para hacer desplazamientos largos, y emplea un conocido motor de dos cilindros de 648 centímetros cúbicos de cilindrada, que ahora cuenta con la homologación Euro 5+, y que declara una potencia de 47 CV a 7.250 revoluciones por minuto, lo que provoca que se pueda manejar en caso de disponer del carné A2. Mientras que en la parte ciclo, también nos podemos encontrar con componentes de primer nivel.

Showa se encarga de suministrar una horquilla invertida Big Piston con barras de 43 milímetros de diámetro y dos amortiguadores regulables en precarga en cinco niveles. La frenada se confía a un disco por rueda, el delantero de 320 milímetros, y el trasero de 300 milímetros. Y en el equipamiento, que es muy completo, se combinan elementos analógicos y digitales, con iluminación full LED, y con un faro delantero que presume de estética neo retro.

La Royal Enfield Shotgun 650 cuesta 7.387 euros

Algo que juega a favor de la Royal Enfield Shotgun 650 es que se puede comprar sin la necesidad de hacer ningún gran esfuerzo económico, pues basta con desembolsar un total de 7.387 euros. Esto la convierte en una de las oportunidades más interesantes del mercado, sin ninguna duda.