La Royal Enfield Bear 650 combina estilo y personalidad y deja en evidencia a alternativas más caras

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 04:28h.

Se puede conducir sin problema alguno en caso de que únicamente dispongas del carné de coche

Royal Enfield actualiza la Continental GT 650 para convertirla en la moto más atractiva de la marca

Compartir







Hay una moto que pasa un poco desapercibida cuando se habla de las mejores del segmento, pero que opinamos que merece ser considerada como una de las más interesantes. Porque es capaz de combinar estilo y personalidad, a un precio muy contenido, que pone en jaque a otras alternativas mucho más costosas. Este es el caso de la Royal Enfield Bear 650, uno de los mejores modelos que recordamos haber visto en mucho tiempo.

Es una naked tipo scrambler con una clara inspiración en los años 60, que muestra una imagen robusta y minimalista. Y lo mejor es su motor elástico, que se caracteriza por su suavidad en la entrega y su empuje desde medio régimen, y que es perfecta para los amantes de las motos clásicas, ya que no cuenta con ayudas modernas como el acelerador electrónico, el embrague anti-rebote o el control de tracción. Pero este bicilíndrico en línea, de 648 centímetros cúbicos de cilindrada, y con refrigeración por aire y aceite, es simplemente descomunal.

Se puede conducir sin problema alguno en caso de que únicamente dispongas del carné de coche, pues declara una potencia de 47,4 CV a 7.150 revoluciones por minuto, y un par máximo de 56,5 Nm a 5.150 rpm, justo al límite de lo permitido. Sí que dispone de ABS trasero, que es desconectable, y gracias a su ergonomía, es perfecta para rutas off-road o por asfalto. En cuanto a la instrumentación se refiere, cuenta con una pantalla TFT de cuatro pulgadas, con conectividad y navegación integrada.

La Royal Enfield Bear 650 cuesta 7.387 euros

Cuando te decidas por la adquisición de la Royal Enfield Bear 650, lo único que necesitarás hacer es una inversión total de 7.387 euros, que a todos nos parece una cifra muy apetecible, y que se puede pagar sin mucho esfuerzo.