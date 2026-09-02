Royal Enfield lanza una moto tan buena y tan barata, que ni Honda ni KTM pueden igualar su propuesta
Una moto que se puede conducir sin problema en caso de tener el carné A2
Royal Enfield pone contra las cuerdas a marcas más caras con una scrambler sencilla y accesible
Hay una moto en Royal Enfield que nos parece simplemente espectacular, y que se posiciona como una gran alternativa en caso de que no quieras conseguir una Honda ni una KTM. Porque la Intercerptor 650 es una de las naked más increíbles y llamativas que se hayan diseñado jamás, gracias, en parte, a su impresionante estética, inspirada en los años 60, y a las actualizaciones que ha ido recibiendo a lo largo de los últimos años, en especial, recibiendo la homologación Euro 5+.
Si pasamos al interior de la moto, lo que podemos encontrarnos es con un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 650 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, que garantiza unas cifras de potencia de 47 CV y un par máximo de 52 Nm. Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y el embrague cuenta con sistema anti-rebote, siendo una moto que se puede conducir sin problema en caso de tener el carné A2.
El chasis de esta moto está fabricado en doble cuna de acero de reducidas dimensiones, acompañado de una horquilla convencional, de dos amortiguadores traseros y de un disco de cada rueda. Es una moto cómoda, con una ergonomía cuidada y revisada al máximo, con un asiento con un mullido de calidad. La instrumentación es analógica, con doble reloj, y con un faro delantero LED, que es el único detalle moderno que podemos resaltar en el apartado estético.
La Royal Enfield Interceptor 650 cuesta 6.787 euros
No es necesario que desembolses ninguna cantidad astronómica por la Royal Enfield 650, otro detalle que hace que esta moto sea tan interesante y apetecible. Así que en caso de que dispongas de 6.787 euros, te vas a poder llevar a casa esta moto tan increíble.