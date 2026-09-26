Aprilia tiene la moto perfecta para viajar sin renunciar a las sensaciones de una trail deportiva

Coches y Motos 26 SEP 2026 - 14:24h.

En 2025 consiguió obtener la homologación Euro 5+

La Aprilia que es, para muchos, la moto más bonita que ha diseñado la marca italiana

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Si hay una trail que está ganando terreno y comiéndole la tostada a las demás, esa es la Aprilia Tuareg 660. Se trata de una moto de media cilindrada, que durante los últimos años ha sufrido una serie de actualizaciones y de mejoras para hacerla prácticamente perfecta, y que reúne todo lo que necesita para destacar por encima de las demás. En 2025 consiguió obtener la homologación Euro 5+, y por su equipamiento y su ligereza queda claro que está enfocada a un uso off-road.

A nivel estético, recuerda a las motos de los años 80 y 90, con un conjunto de gran ligereza, al que la pantalla y el carenado le dan un aspecto dakariano. La ergonomía se ha trabajado a fondo para conseguir que sea lo más cómoda posible, mientras que el depósito de combustible tiene una capacidad de 18 litros, lo que se traduce en una autonomía de 450 kilómetros. Y tiene una parte ciclo con componentes de gran calidad, como las suspensiones Kayaba o los frenos Brembo.

En cuanto al propulsor, es de dos cilindros, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 80 CV y un par máximo que se sitúa en 70 Nm. La electrónica es otro de los puntos fuertes de esta moto, al incorporar control de tracción, control de velocidad de crucero, cuatro modos de motor o ABS desconectable. Y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad. Otros aspectos a destacar son el quickshifter, el sistema antirrobo, el caballete central o la iluminación full LED.

La Aprilia Tuareg 660 tiene un descuento sensacional

Si no fuera lo suficientemente interesante, a la Aprilia Tuareg 660 le han colocado un descuento increíble, de 1500 euros, lo que deja su precio final en unos razonables 10.800 euros. Y en esta cifra se incluyen dos años de mantenimientos gratuitos.