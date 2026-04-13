La Aprilia Tuareg 660 es mejor, más moderna y barata que la Ducati DesertX, pero igual de versátil

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 07:17h.

Es una trail de media cilindrada que utiliza un propulsor bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos

El nuevo scooter de Aprilia es, para muchos, el más bonito de la marca

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Si hay una moto que nos tiene enamorados, esa es la Aprilia Tuareg 660, que es increíblemente moderna y completa, y lo que es más importante, también más barata que la Ducati Desert X, con la que es comparada a menudo. Eso sí, es igual de versátil, y creemos que no tiene nada que envidiarle, siendo una opción mucho más accesible e interesante para aquellos que busquen una moto de este tipo de características, sin querer renunciar a nada.

Esta propuesta de la marca de Noale es una trail de media cilindrada que utiliza un propulsor bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos, el mismo que utilizan otras motos de su catálogo. Está claramente enfocada hacia el uso off-road, destacando por su equipamiento y su ligereza, y totalmente adaptada a la normativa Euro 5+. Tiene la esencia de los años 80 y 90, con una sensación de ligereza, y con un aspecto claramente dakariano que nos enamora.

La potencia que ofrece esta moto es de 80 CV, mientras que el par motor se sitúa en los 70 Nm, e incorpora cuatro modos de motor, pantalla TFT con conectividad, ABS desconectable en la rueda trasera, control de tracción, control de velocidad de crucero y mucho más. Y tampoco queríamos olvidarnos de algunos accesorios tan llamativos como el caballete central, el sistema antirrobo, el quickshifter, los tres asientos a diferente altura…

Conseguir la Aprilia Tuareg 660 te costará 12.250 euros

No lo pienses y decántate por la adquisición de esta Aprilia Tuareg 660, que te supondrá una inversión ligeramente superior a los 12.000 euros, lo que todos pensamos que es una cifra muy razonable, y que se puede pagar sin excesivos apuros. Por esta razón, opinamos que es una de las mejores motos dentro de su sector.