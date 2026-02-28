La Ducati Desert X es, sin lugar a duda, más bonita que la Yamaha Ténéré o la Honda Africa Twin

Coches y Motos 28 FEB 2026 - 19:31h.

El motor que equipa esta Desert X es un V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada

Italiana, como la Ducati, pero más rompedora

En Ducati se han propuesto crear una moto mejor y más bonita que la Yamaha Ténéré y la Honda Africa Twin, que han sido las referentes en el sector de las trail aventureras, y por el resultado que podemos contemplar, se puede decir que lo han logrado sin ninguna duda. Porque esta Desert X es una maravilla se mire por dónde se mire, y tenemos claro que es un acierto total, y una inversión que está totalmente justificada, desde el primer euro hasta el último.

Ha sido concebida después de un intenso programa de pruebas en campo, logrando un control mucho más natural, una mayor versatilidad en cualquier situación y una actitud off-road mucho más marcada, sin renunciar al placer y la precisión de la conducción sobre el asfalto, por supuesto. Y lo que tiene totalmente garantizada es la resistencia, la protección y el control en los terrenos más exigentes, logrando solidez, fiabilidad y una auténtica actitud todoterreno.

El motor que equipa esta Desert X es un V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, un bicilíndrico de cuatro válvulas y cuatro tiempos más ligero que nunca. Tiene un sistema de distribución variable IVT, que es capaz de entregar una potencia de 110 CV, así como un par motor de 92 Nm. El cambio de marchas está asociado a seis velocidades, y gracias al depósito de combustible de 18 litros de capacidad, te promete una importante autonomía. Dispone de hasta seis modos de conducción, y la ergonomía es muy cómoda.

La Ducati Desert X ronda los 18.000 euros

Lo mejor de todo es que esta Ducati Desert X está disponible por un precio más que razonable, por lo que basta con hacer una inversión de unos 18.000 euros para que puedas sacarla del concesionario. Si la compras, es imposible que te llegues a arrepentir.