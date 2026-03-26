Más equipada que la Aprilia Tuareg 660 y, para muchos, más ligera que la Yamaha Ténéré 700

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 14:28h.

Ideal para adaptarse a todo tipo de terrenos y de situaciones, con una increíble respuesta y capacidad off-road

Aprilia tiene una moto que se agota en horas porque es una inversión segura

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No es fácil encontrar una moto que pueda hacerle competencia a la Aprilia Tuareg 660, y, sobre todo, a la Yamaha Ténéré 700, que son de las más buscadas, y que logran enamorar a todos. Pero creemos haber encontrado una que no tiene nada que envidiarle a ninguno de estos dos modelos, al estar más equipada, y ser más ligera, lo que provoca que también sea más agradable de manejar. Y es que la KTM 890 Adventure R 2026 no se queda atrás en absoluto.

Tras su última actualización, es de las más completas del mercado, ideal para adaptarse a todo tipo de terrenos y de situaciones, con una increíble respuesta y capacidad off-road, además de ser realmente cómoda para grandes trayectos. Es perfecta si quieres irte de aventura, y tiene un sistema de asistencia al pilotaje que la hace ideal. Mejora la experiencia general del piloto, gracias al ABS, el control de tracción o los distintos modos de pilotaje que vienen incluidos.

El chasis de esta moto ha sido desarrollado para lograr que sea muy ágil y sencilla de predecir, en especial, pensada para las rutas off-road. Y el motor que equipa es un bicilíndrico en paralelo de cuatro tiempos, con una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, asociado a un cambio de seis velocidades, que entrega una potencia de 105 PS y un par motor de 100 Nm. Y cuando la compres, en KTM te ofrecen una garantía premium de cuatro años.

15.299 euros cuesta la KTM 890 Adventure R 2026

No te preocupes tampoco por el irrisorio precio de esta KTM 890 Adventure R 2026, ya que no hace falta que pongas más de un total de 15.299 euros encima de la mesa para que puedas hacerla tuya, y tenerla en el garaje.