La Aprilia que es, para muchos, la moto más bonita que ha diseñado la marca italiana

Coches y Motos 14 AGO 2026 - 19:02h.

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Cuesta decidirse entre todos los modelos que Aprilia ha creado a lo largo de su historia para encontrar el que consideramos como el más bonito, pero hay uno que claramente merece estar entre los candidatos. Porque la RS 457 es una de las motos más espectaculares que se han visto nunca en la firma italiana, gracias a su aspecto deportivo y de lujo, al que le acompaña un precio sorprendentemente bajo, y unas prestaciones simplemente maravillosas.

Es una deportiva de media cilindrada orientada hacia un público más joven, que priorice la estética y la adrenalina por encima de todo. Mantiene un excelente desarrollo tecnológico y mecánico, y una de sus recientes actualizaciones trajo consigo la homologación Euro 5+, algo indispensable a día de hoy. Asimismo, también existen varias opciones para que puedas elegir el color que más te gusta, pudiendo seleccionar entre el gris, el blanco y el negro.

Pasando a las cifras, esta moto es apta para el carné A2, gracias a un propulsor de 457 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 47,6 CV a 9.400 revoluciones por minuto, y un par máximo de 43,5 Nm a 6.700 rpm. Dispone de embrague anti-rebote, acelerador electrónico, control de tracción, tres modos de conducción y mucho más, y en la instrumentación encontramos una pantalla TFT a todo color de cinco pulgadas con conectividad.

La Aprilia RS 457 cuesta 7.250 euros

Conseguir la Aprilia RS 457 no implica de ninguna inversión astronómica, y apenas se necesitan un total de 7.250 euros si deseas hacerla tuya. Esto la convierte en una de las mejores motos que hemos localizado en todo el mercado en relación calidad-precio, por lo que no tengas ninguna duda y hazte con ella si buscas un modelo con unas características similares.