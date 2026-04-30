La Aprilia deportiva más bonita destaca por un diseño inspirado en competición y líneas afiladas

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 16:02h.

Destaca por un diseño inspirado en la competición, con líneas afiladas

Aprilia tiene la que, para muchos, es la scooter más atractiva

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En Aprilia tienen una moto que se puede considerar como la más deportiva que hemos visto este año, y que destaca por un diseño inspirado en la competición, con líneas afiladas. Si eres amante de las motos deportivas, con buen equipamiento y excelentes prestaciones, entonces la RS 660 es una de las opciones que estás obligado a valorar con calma, pues si diseño de competición y las líneas afiladas la convierten en una verdadera obra de arte.

Esta es una super sport ligera y muy bien equipada tecnológicamente, que se convierte en una de las referencias dentro de las motos de media cilindrada. Tiene un diseño con alerones aerodinámicos, inspirados en los de MotoGP, y tras su última actualización, cumple con la normativa Euro 5+, además de tener un motor más potente y una electrónica mejorada. La iluminación es full LED, y a pesar de su vocación claramente deportiva, es sorprendentemente cómoda.

Si pasamos al corazón de esta moto, lo que nos encontramos es con un propulsor bicilíndrico en línea de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, de tamaño compacto, que es capaz de rendir a una potencia de 105 CV. Y está dotado de un acelerador electrónico Ride-by-Wire, que garantiza una rápida y precisa respuesta. Y tampoco le faltan el control de tracción, el sistema anti-wheelie, el control de freno motor o el cambio rápido sin embrague. Asimismo, cuenta con cinco modos de conducción y con pantalla TFT digital.

El precio de la Aprilia RS 660 es de 12.310 euros

Si te decantas por la adquisición de esta Aprilia RS 660, tienes que saber que apenas vas a necesitar una inversión de 12.310 euros, que a todos nos parece una cantidad ridícula, considerando que es una de las mejores motos de media cilindrada que recordamos haber visto jamás.