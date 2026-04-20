La Aprilia más deportiva de la historia es de 2008
Su aspecto deportivo hace que sea una de las mejores motos dentro del catálogo de la firma italiana
En Aprilia tienen una moto que sigue siendo increíble por mucho tiempo que haya pasado desde que salió al mercado por primera vez, en el año 2008. Es decir, que muy pronto se cumplirán dos décadas desde que se creó la RSV 4 Factory, pero en este periodo han continuado cuidándola y mimándola con una serie de actualizaciones que han provocado que sea considerada una obra de arte. Y su aspecto deportivo hace que sea una de las mejores motos dentro del catálogo de la firma italiana.
Es toda una moto de competición matriculable, que recientemente tuvo una mejora para rendir a más potencia con un motor más potente y con mejor electrónica, además de hacerla más bonita a nivel estético, con pequeños detalles. También se ha reubicado el catalizador y el escape, mientras que los ventiladores del radiador son más potentes, la tija superior es más ligera, el diseño y la aerodinámica se han mejorado, y la pantalla TFT tiene una interfaz renovada.
Cuenta con tres mapas de motor, freno motor electrónico o quickshifter, con control de estabilidad y anti-caballito, que permite una conducción mucho más suave, segura y precisa. El propulsor que equipa es de 1.100 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 220 CV y un par motor de 125 Nm. La parte ciclo deriva directamente de la competición, inspirada en las de MotoGP, como se puede comprobar rápidamente gracias a los alerones.
El precio de la Aprilia RSV 4 Factory es de 29.100 euros
Si acabas de decidirte por la compra de esta Aprilia RSV 4 Factory, en caso de que quieras conseguir una moto de estas características, lo que vas a tener que hacer es invertir un total de 29.100 euros. Una cantidad elevada, pero que opinamos que está justificada.