El Citroën más innovador de la historia es de 1991 y rompió todas las reglas

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 10:42h.

El Citroën menos bonito es una ganga

El ZX debutó con novedades muy interesantes tanto a nivel mecánico como de habitabilidad

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El Citroën ZX, presentado en 1991, supuso un punto de inflexión en la manera de entender los compactos dentro de la marca francesa. En una época dominada por propuestas cada vez más homogéneas, este modelo apostó por introducir soluciones técnicas poco habituales sin recurrir a una estética rompedoramente diferencial. Esa combinación de discreción visual e innovación mecánica le permitió ocupar un lugar propio dentro de su segmento.

A nivel de diseño, el ZX se alejaba de los rasgos más atrevidos que habían definido a Citroën en décadas anteriores. Su carrocería mostraba líneas limpias, proporciones equilibradas y una clara orientación funcional. No buscaba llamar la atención por su apariencia, sino integrarse con naturalidad en el entorno. Sin embargo, esa aparente normalidad escondía un planteamiento mucho más avanzado de lo que sugería su imagen exterior.

El desarrollo del modelo se centró en mejorar aspectos clave como el comportamiento dinámico y el confort de marcha. Citroën apostó por soluciones que no eran visibles a simple vista, pero que marcaban diferencias en la experiencia de conducción. En este sentido, el ZX representaba una forma distinta de innovar, basada en la eficacia real más que en el impacto inmediato.

Uno de los elementos más característicos fue su eje trasero autodireccional pasivo. Este sistema permitía un leve giro de las ruedas posteriores en curva, lo que se traducía en una mayor estabilidad y una respuesta más precisa del vehículo. Sin necesidad de electrónica compleja, el ZX conseguía un comportamiento ágil y seguro, algo especialmente valorado en un segmento donde la conducción equilibrada era un factor decisivo.

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Soluciones inteligentes en un compacto aparentemente convencional

Otro de los aspectos diferenciales del Citroën ZX fue su enfoque práctico. La incorporación de una banqueta trasera deslizante permitía modificar el espacio interior según las necesidades, aumentando la capacidad de carga o el espacio para los pasajeros. Este tipo de soluciones, poco frecuentes en su categoría en aquel momento, reforzaban su carácter versátil y anticipaban tendencias que más adelante se generalizarían.

La gama mecánica también contribuía a esa versatilidad. Con opciones de gasolina y diésel, el ZX cubría un amplio abanico de usos, desde desplazamientos urbanos hasta trayectos más largos. Además, versiones como el 16V aportaban un enfoque más dinámico, demostrando que el modelo podía adaptarse a distintos perfiles sin perder coherencia en su planteamiento global.

Cabe destacar que su participación en competiciones de rally raid añadió una dimensión adicional a su imagen. El ZX Rallye Raid logró resultados destacados en pruebas exigentes, lo que puso de manifiesto la solidez técnica del modelo y reforzó su credibilidad más allá del uso cotidiano. No era solo un coche práctico, sino también una base capaz de rendir en condiciones extremas.

El Citroën ZX no necesitó una revolución estética para dejar huella. Su legado se construyó a partir de soluciones ingeniosas, integradas con naturalidad en un conjunto equilibrado y pensado para el uso real. A diferencia de otros modelos más llamativos, su innovación se percibía en la conducción, en la funcionalidad y en pequeños detalles que mejoraban la vida a bordo, consolidándolo como una de las propuestas más inteligentes de su época.