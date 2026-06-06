Álvaro Borrego 06 JUN 2026 - 13:06h.

"Ver compañeros como Isco, que ha ganado cinco Champions, llorar de alegría, me emocionó mucho"

Isco no se va de la Ciudad Deportiva Luis del Sol

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Antony Matheus dos Santos será uno de los grandes ausentes en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El brasileño, que por el momento ha decidido no pasar por quirófano dado que sus problemas de pubis parecen desaparecer, ha aprovechado las vacaciones para pasar unos días en su país natal, donde se ha reencontrado con familiares o amigos además de haber realizado varios compromisos publicitarios y comerciales. El jugador del Real Betis concedió una entrevista para el podcast Podpah, donde ha repasado su andadura por Europa, desde sus inicios en el Ajax hasta sus vivencias con compañeros como Cristiano Ronaldo o Isco Alarcón, cuyo sacrificio es todo un ejemplo para el vestuario.

Antony explicó que fue "al Manchester United por Erik Ten Hag, que me enviaba mensajes diciendo que me quería allí". Allí coincidió con Cristiano Ronaldo, quien no dudó en aconsejar al brasileño durante sus primeras semanas en Old Trafford: "Cristiano Ronaldo es una persona increíble, muy bromista y educada. Me dijo que el día que deje de sentir mariposas en el estómago, debo tener cuidado. Antes de mi debut contra el Arsenal me tranquilizó diciéndome que los primeros toques fueran tranquilos y que el resto ya sabía hacerlo".

El brasileño explicó las diferencias entre España e Inglaterra: "La prensa en Inglaterra es un poco pesada. Hubo momentos en los que incluso dudé de mí mismo, pero mi familia me recordó que un mal momento no define mi historia. Así que necesitaba ir a España para reencontrarme conmigo mismo y ser feliz. En la Premier League la intensidad es extrema de ataque y defensa, pero en España hay más espacio para el uno contra uno".

Y por último, argumentó todo lo que ha supuesto el Betis en su carrera: "Me identifiqué con el Betis porque es un club del pueblo. Clasificarnos para la Champions League después de 21 años fue especial; ver a los empleados y a compañeros como Isco, que ha ganado cinco Champions, llorar de alegría, me emocionó mucho. Soy muy feliz en Sevilla con mi familia".