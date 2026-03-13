La Aprilia RS 660 es, para muchos, la deportiva media más atractiva
Si hablamos de las motos deportivas de media cilindrada más bonitas, tenemos que detenernos obligatoriamente en la Aprilia RS 660. Es evidente que hay muchas opiniones, y que todas son igual de respetables, pero nosotros creemos que esta propuesta es la más convincente en todos los sentidos, y que resulta imposible que no le guste a alguien. Te entra fácilmente por los ojos, y a su cuidado diseño se le une el refinamiento técnico y la aerodinámica tan funcional que tiene incorporada.
Por ejemplo, los alerones, claramente inspirados en las MotoGP, con unas líneas compactas que sirven para mejorar la agilidad y ligereza sin tener que sacrificar la comodidad para el piloto y el pasajero. El agresivo frontal con un afilado faro de tres elementos full LED causa un impacto instantáneo, y esto sin descuidar el asiento bicolor y la suspensión Öhlins de aspecto dorado, que anuncia un inconfundible carácter de competición.
Y, pasando a lo que de verdad nos importa a todos, que es el motor, se encuentra un propulsor bicilíndrico delantero, que cumple con la normativa Euro 5+, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, como su nombre indica, que rinde a 105 CV de potencia. Esta potencia, combinada con la ligereza y la agilidad de la moto, que sorprendentemente solo pesa 183 kilos, acaba de crear una bala en carretera, pero que mantiene la estabilidad y la precisión. Y cuenta con un paquete de electrónica avanzada APRC, así como una pantalla TFT en color de 5” y botones retroiluminados.
Consigue esta Aprilia RS 660
En cuanto te decidas por la adquisición de esta Aprilia RS 660, lo que vas a tener que hacer es desembolsar 11.560 euros, y podrás seleccionar el color que más te guste entre el azul y el amarillo, dos opciones realmente originales.