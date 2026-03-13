La Aprilia RS 660 es, para muchos, la deportiva media más atractiva

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 03:42h.

Si hablamos de las motos deportivas de media cilindrada más bonitas, tenemos que detenernos obligatoriamente en la Aprilia RS 660. Es evidente que hay muchas opiniones, y que todas son igual de respetables, pero nosotros creemos que esta propuesta es la más convincente en todos los sentidos, y que resulta imposible que no le guste a alguien. Te entra fácilmente por los ojos, y a su cuidado diseño se le une el refinamiento técnico y la aerodinámica tan funcional que tiene incorporada.

Por ejemplo, los alerones, claramente inspirados en las MotoGP, con unas líneas compactas que sirven para mejorar la agilidad y ligereza sin tener que sacrificar la comodidad para el piloto y el pasajero. El agresivo frontal con un afilado faro de tres elementos full LED causa un impacto instantáneo, y esto sin descuidar el asiento bicolor y la suspensión Öhlins de aspecto dorado, que anuncia un inconfundible carácter de competición.

Y, pasando a lo que de verdad nos importa a todos, que es el motor, se encuentra un propulsor bicilíndrico delantero, que cumple con la normativa Euro 5+, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, como su nombre indica, que rinde a 105 CV de potencia. Esta potencia, combinada con la ligereza y la agilidad de la moto, que sorprendentemente solo pesa 183 kilos, acaba de crear una bala en carretera, pero que mantiene la estabilidad y la precisión. Y cuenta con un paquete de electrónica avanzada APRC, así como una pantalla TFT en color de 5” y botones retroiluminados.

Consigue esta Aprilia RS 660

En cuanto te decidas por la adquisición de esta Aprilia RS 660, lo que vas a tener que hacer es desembolsar 11.560 euros, y podrás seleccionar el color que más te guste entre el azul y el amarillo, dos opciones realmente originales.