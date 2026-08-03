Más bonita y mejor que la Moto Guzzi Stelvio y una de las mejores motos para irse de aventura

Coches y Motos 03 AGO 2026 - 22:40h.

Se diferencia del modelo clásico por unos componentes más rígidos, un peso más ligero, unas llantas reforzadas

La moto más bonita, la Moto Guzzi V8 500, regresa a la vida

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Nunca hemos ocultado que sentimos una especial predilección por la Moto Guzzi Stelvio, que nos parece una de las mejores motos que se han creado nunca gracias a su combinación de equipamiento, tecnología y prestaciones, por un precio que es muy llamativo. Pero también es justo admitir que hay otras alternativas que no se quedan atrás, y que en muchos casos, resultan mucho más atractivas dependiendo de cuál sea tu intención con ellas.

Es el caso de la Aprilia Tuareg 660 Rally, que se diferencia del modelo clásico por unos componentes más rígidos, un peso más ligero, unas llantas reforzadas, una pata lateral más larga o una decoración especial. La versión estándar ya es una moto claramente con enfoque off-road, pero esta versión es todavía más aventurera para irse de ruta a cualquier lugar y terreno, por lo que es muy difícil de mejorar. Y uno de sus puntos fuertes es el motor que equipa.

Se trata de un propulsor de dos cilindros con 80 CV de potencia, con un peso de 200 kilos que nos parece bastante razonable, y con unos frenos diseñados por Brembo. La electrónica es uno de los puntos fuertes de esta moto, al contar con control de tracción, control de velocidad de crucero, mapa de motor y freno motor, y con cuatro modos de conducción para ajustarse a cada situación. Tampoco podemos dejar de mencionar ni el ABS desconectable en la rueda trasera, ni por supuesto, su pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Aprilia Tuareg 660 Rally 14.050 euros

Algo que te lleva a plantearte muy seriamente la adquisición de la Aprilia Tuareg 660 Rally es que tiene un coste tan accesible, pues con 14.050 euros puedes tenerla en el garaje de casa. Por todo lo que ofrece, queda más que amortizado.