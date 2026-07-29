Moto Guzzi tiene una moto perfecta para descubrir carretera tras carretera: la Stelvio

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 12:45h.

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Moto Guzzi tiene una moto que se puede considerar como perfecta para irse de aventura y descubrir todas las carreteras, ya que es simplemente sensacional. Hablamos de la Stelvio, que no puede gustarnos más, al gozar de una imagen muy singular que la hace fácilmente reconocible y diferenciable. Tiene un gran nivel de equipamiento de serie, con unas prestaciones dignas de mención, y a nivel estético son pocas las que se puedan colocar a su altura.

Equipa un motor V-Twin, un propulsor compacto, de refigeración líquida, con una cilindrada de 1042 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 115 CV a 8.700 revoluciones por minuto, con un par máximo de 105 Nm a 6.750 rpm. Cuenta con la homologación Euro 5+, algo indispensable hoy en día, y tiene un consumo que nos parece muy razonable, de apenas 5,1 litros por cada 100 kilómetros, por lo que no es ningún problema la autonomía.

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La gestión electrónica se realiza mediante la unidad de control desarollada por Marelli, y la plataforma inercial con la firma de Continental. Dispone de aclerador electrónico, con cinco modos de conducción, control de tracción en cuatro niveles, freno motor en tres, ABS en dos y mucho más. Y en la instrumentación, lo que tenemos es una pantalla TFT digital de cinco pulgadas, con navegación integrada y conectividad móvil, que te permite acceder a todo lo necesario.

La Moto Guzzi Stelvio cuesta 17.150 euros

Si acabas de quedar convencido con la compra de la Moto Guzzi Stelvio, te llevarás una grata sorpresa en cuanto conozcas que apenas se necesita una inversión de 17.150 euros, lo que a todos nos parece una cantidad que se puede pagar sin excesivos inconvenientes, y que queda totalmente amortizada. Por lo tanto, es una auténtica maravilla.