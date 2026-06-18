La gran rival de la KTM 790 Adventure que muchos consideran más aventurera y equipada

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 08:48h.

En cuanto a tecnología, ya hemos advertido que es difícil de mejorar

La nueva deportiva de KTM para el carné A2 es, para muchos, la más atractiva del mercado

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Sabemos que hay miles de alternativas para encontrar la mejor moto aventurera, y una de las opciones más buscadas suele ser la KTM 790 Adventure. Pero hay otras alternativas que son igual de interesantes, y a un precio realmente asumible, por lo que también merece mucho la pena que les eches un vistazo. Por ejemplo, este es el caso de la Moto Guzzi Stelvio, una inversión sin riesgo ninguno, de la que es imposible que te puedas arrepentir en algún momento.

Goza de una estética moderna y singular, con la electrónica y la seguridad más avanzada del mercado, y que dispone de una vistosa carcasa para el depósito de combustible, que termina unido a la pantalla parabrisas. Es regulable de manera electrónica, lo que la hace tan original, y el radiador queda perfectamente disimulado con las aletas y los protectores laterales. En cuanto a tecnología, ya hemos advertido que es difícil de mejorar.

Toda la gestión electrónica se realiza mediante una unidad de control desarollada por Marelli, con un acelerador electrónico que te permite elegir entre cinco modos de conducción. También posee control de tracción en cuatro niveles, freno motor en tres, ABS en dos o sistema de radar. Y en el corazón de la moto, se encuentra un propulsor compacto de 1042 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida, que rinde a una potencia de 115 CV a 8.700 revoluciones por minuto, y a un par máximo de 105 Nm a 6.750 rpm, con homologación Euro 5+, y un consumo de poco más de cinco litros por cada 100 kilómetros.

La Moto Guzzi Stelvio tiene un coste de 17.150 euros

Nos hemos quedado sorprendidos al ver que la Moto Guzzi Stelvio tiene un coste tan razonable, pues pensábamos que sería mucho más cara. Así que bastará con poner sobre la mesa un total de 17.150 euros para que sea tuya.