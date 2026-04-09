La alternativa más atractiva a la KTM 390 Adventure: una trail ligera y equilibrada

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 09:09h.

La velocidad máxima que es capaz de alcanzar ronda los 140 kilómetros por hora

KTM aumenta la garantía hasta los 10 años

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Si buscabas una alternativa interesante a la KTM 390 Adventure, pero más ligera y equilibrada, y también más bonita, según la opinión de mucha gente, entonces tienes que echarle un vistazo a la BMW G 310 GS. Creemos que es una de las mejores inversiones que se pueden realizar en estos momentos, y nos queda claro que es un acierto garantizado. Lo tiene todo para destacar, y no le han hecho falta muchas actualizaciones durante este tiempo, pues ya es casi perfecta.

Todo lo que tiene en esta moto es un 10 sobre 10, comenzando por un motor mono cilíndrico que entrega una potencia de 34 CV a 9.500 revoluciones por minuto, así como un par motor de 28 Nm a 7.500 rpm. El cilindro está inclinado hacia atrás, y tiene la distribución de dos árboles de levas girada. La velocidad máxima que es capaz de alcanzar ronda los 140 kilómetros por hora, y gracias al acelerador electrónico, la respuesta es mucho mejor.

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Obviamente, también cuenta con toda la tecnología necesaria, que incluye iluminación LED, pantalla LCD con multi función, para poder controlar la autonomía, la marcha engranada, la velocidad media o la hora, y de forma opcional, se pueden añadir muchos más detalles. Estos incluyen los puños calefactables, los intermitentes LED, el caballete central, el soporte para Smartphone, la mochila sobre el depósito o la parrilla porta equipaje.

Cuánto cuesta la BMW G 310 GS

Y lo mejor de todo es que esta BMW G 310 GS está disponible desde un precio muy accesible, que te permite poder conseguirla si únicamente desembolsas un total de 6.930 euros. Esto la convierte en una de las mejores motos del segmento, y una opción fantástica para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2.