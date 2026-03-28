Todoterreno y a precio de scooter, así es la trail compacta de BMW que puedes llevar con carné A2
En BMW tienen una trail que es realmente compacta y todoterreno, y que la puedes conseguir por un precio ridículo, inferior incluso al de algunas scooter. Además, otro punto a su favor es que se puede manejar sin ningún tipo de problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2, por lo que no puedes pensarlo mucho, y te recomendamos que le eches un vistazo. No te va a decepcionar, y es un sinónimo de éxito asegurado.
Porque la BMW G 310 S es la trail más pequeña dentro del catálogo, y también una de las más curiosas. Su estética hace que parezca mucho más grande de lo que realmente es, y es una moto muy fácil, cómoda y agradable de manejar. Desde que salió a la venta, en el año 2021, no ha sufrido ninguna actualización, y el simple motivo es que no lo ha necesitado. Es sensacional, y no nos sorprende que tenga una reputación tan buena, casi inmejorable.
El motor que equipa este modelo es un mono cilíndrico capaz de entregar una potencia de 34 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 28 Nm a 7.500 revoluciones por minuto. Este propulsor está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, con un embrague anti-rebote, y la velocidad máxima que es capaz de alcanzar es de más de 140 kilómetros por hora, nada mal tratándose de una moto de 313 centímetros cúbicos de cilindrada.
Esta BMW G 310 S tiene un precio de 6.930 euros
Otro motivo más por el que es imposible resistirse a la adquisición de esta BMW G 310 S es por su irrisorio coste, que provoca que pueda ser de tu propiedad si desembolsas un total de 6.930 euros, lo que nos parece una ganga.