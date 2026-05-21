La nueva Aprilia es la deportiva más bonita del catálogo

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 14:48h.

Es de las mejores que se han inventado nunca

La Aprilia deportiva que está sorprendiendo por diseño, tecnología y precio competitivo

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Cuando hablamos de las motos deportivas que Aprilia tiene en su catálogo, nos cuesta elegir cuál de todas es la más bonita. Pero sentimos una especial predilección por la RS 660, que consideramos que es de las mejores que se han inventado nunca. Es una super sport ligera, muy bien equipada electrónicamente, con la que busca hacerse un hueco dentro del sector. Y tras sus últimas actualizaciones, no hay ninguna duda de que es una apuesta segura y sin riesgo.

En 2025 tuvo una importante mejora, que le permitió cumplir con la homologación Euro 5+, además de mejorar la potencia del motor, la electrónica e instalarle unos nuevos alerones aerodinámicos, inspirados en los de competición. La imagen es especialmente llamativa a simple vista, con unas líneas modernas marcadas por su frontal, además de tener una iluminación delantera full LED, con luz DRL para la iluminación diurna.

Y no se ha renunciado al confort, para que puedas hacer rutas largas sin tener que preocuparte. Pero lo mejor es su propulsor bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, de tamaño compacto, que es capaz de entregar una potencia de 105 CV, y que está dotado de un acelerador electrónico Ride by Wire. Existe la posibilidad de limitarlo para el carné A2, y no le faltan el control de tracción, el sistema anti-wheelie, el control de velocidad o el control de freno motor. Para ponerle la guinda al pastel, también ofrece cinco modos de conducción, y una instrumentación mediante pantalla TFT digital.

La Aprilia RS 660 cuesta 12.310 euros

Si lo que deseas es hacerte con esta Aprilia RS 660 que tanto consigue conquistar a todos, entonces no necesitas realizar una inversión superior a los 12.310 euros, una cifra que la convierte en una de las opciones más accesibles.