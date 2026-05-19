La Aprilia deportiva que está sorprendiendo por diseño, tecnología y precio competitivo

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 04:57h.

Esta Aprilia RS 457 está disponible por un precio más accesible que nunca

El nuevo scooter de Aprilia es, para muchos, el más bonito de la marca

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Nos quedamos asombrados a la hora de descubrir que en Aprilia hay una moto deportiva que consigue sorprender a todos gracias a su diseño, su tecnología y su asumible coste, lo que la convierte en una de las compras más inteligentes que se pueden hacer en estos momentos. Hemos quedado asombrados a la hora de analizar en detalle todo lo que te ofrece, y estamos convencidos de que la RS 457 es una inversión totalmente justificada.

Es una de las motos deportivas de media cilindrada que consigue llamar tu atención a simple vista, con un desarrollo tecnológico y mecánico de última generación, que además cumple con la normativa Euro 5+. Se comercializa en tres versiones diferentes, que son la gris, la blanca y la negra, con la estética de MotoGP, aunque en este año esperan sacar dos colores más, que son el amarillo y el azul, para ofrecer todavía más variedad si cabe.

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El propulsor que monta es un bicilíndrico, que se encuentra al límite de la potencia que puede entregar para el carné A2, es decir, 47,6 CV a 9.400 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 43,5 Nm a 6.700 rpm. Como su nombre indica, la cilindrada es de 457 centímetros cúbicos, y dispone de embrague anti-rebote, acelerador electrónico, tres modos de conducción, control de tracción regulable en tres niveles, shifter opcional, ABS de doble canal y una pantalla TFT a color de 5 pulgadas.

Aprovecha el descuento de la Aprilia RS 457

Lo mejor de todo es que esta Aprilia RS 457 está disponible por un precio más accesible que nunca, gracias a un descuento de 300 euros que le han aplicado. Esto deja su coste total en apenas 6.950 euros, una maravilla.