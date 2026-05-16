La deportiva de Kawasaki que está dando mucho que hablar porque ya casi no quedan motos así

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 00:47h.

Un modelo impresionante que destaca, por encima de todo, gracias a un motor increíble

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

Compartir







En Kawasaki tienen una deportiva que está dando mucho de qué hablar, pues es única en su especie, y cuesta mucho encontrar otras opciones similares, por lo que estamos convencidos de que merece la pena, como mínimo, echarle un vistazo. Estamos hablando de la Ninja ZX 6R, un modelo impresionante que destaca, por encima de todo, gracias a un motor increíble, con unas prestaciones que la sitúan a la altura de las mejores del mercado.

El propulsor que tiene equipado es un tetra cilíndrico de poco más de 630 centímetros cúbicos de cilindrada, que parece una Supersport. La respuesta es precisa, al igual que el embrague, y es de refrigeración líquida y con doble árbol de levas. Si pasamos a hablar de cifras más específicas, entrega un total de 124 CV a 13.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 69 Nm a 10.800 rpm, además de contar con embrague anti-rebote, quickshifter en subida y un consumo razonable, de 6,1 litros por cada 100 kilómetros.

Es una moto efectiva y ágil, con una parte ciclo estudiada al detalle, y que puede presumir de tener una electrónica realmente útil. No equipa IMU ni acelerador electrónico, que es de las pocas cosas negativas que se pueden comentar, pero sí que dispone de varios modos de conducción seleccionables, además de control de tracción y modos de potencia. Y no le falta la instrumentación mediante pantalla TFT con conectividad.

Aprovecha la promoción de la Kawasaki Ninja ZX 6R

Aunque lo que acaba por hacer de esta Kawasaki Ninja ZX 6R una moto tan especial y brillante es el hecho de que se pueda conseguir por una cifra irrisoria, de apenas 13.375 euros, toda una ganga. Además, incluye el seguro gratuito, lo que siempre es de agradecer en estos casos.