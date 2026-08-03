El nuevo SUV de BMW es, sin lugar a dudas, el más bonito de la marca

Coches y Motos 03 AGO 2026 - 02:02h.

BMW se pasa el juego con su nuevo SUV eléctrico: 578 CV de potencia y más de 800 km de autonomía

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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BMW ha presentado el iX5 justo tras las versiones térmicas del X5. Sin embargo, el eléctrico no parece una adaptación. El lenguaje Neue Klasse transforma su aspecto. Las proporciones siguen siendo imponentes, pero el frontal resulta más limpio y moderno. Sin duda, es uno de los SUV más atractivos de toda la marca.

El tamaño no deja indiferente. Mide 4,99 metros de largo, dos metros de ancho y 1,74 metros de alto. Su batalla supera los tres metros. El maletero ofrece 655 litros y puede ampliarse hasta 1.850 litros. Hay espacio para pasajeros, equipaje y viajes familiares de larga distancia.

Un BMW que no pasa desapercibido

En su exterior destacan los faros Full LED, que se combinan con luces diurnas en forma de X. Los pasos de rueda son musculosos y pueden alojar llantas de hasta 23 pulgadas. Las manijas, integradas bajo las ventanillas, parecen aletas y mejoran la limpieza del lateral.

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El interior rompe con lo conocido. Una pantalla panorámica de 43 pulgadas recorre la zona inferior del parabrisas. Puede personalizarse desde una pantalla de 17,9 pulgadas y mostrar hasta seis widgets. El volante incorpora botones iluminados cuando son necesarios y respuesta háptica para controlar funciones del sistema.

Opcionalmente, el acompañante dispone de otra pantalla de 14,6 pulgadas. Todo funciona mediante el sistema operativo BMW X. Aparece un control activo del balanceo de la carrocería, pensado para mejorar estabilidad y comodidad. Tecnología y comportamiento se combinan en un habitáculo que pretende establecer referencias entre los SUV.

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Habrá una versión con pila de hidrógeno

Entrega 578 CV y 805 Nm mediante tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y alcanza 210 km/h. Su batería NMC dispone de 141 kWh. La autonomía oscila entre 645 y 845 kilómetros, mientras el consumo queda entre 20,1 y 23,9 kWh.

Tesla Model X, Mercedes EQE SUV, Volvo EX90 y Porsche Cayenne figuran entre sus rivales. Llegará una alternativa de hidrógeno, desarrollada con Toyota. Sustituirá la batería por depósitos de alta presión y ofrecerá hasta 750 kilómetros de autonomía. Su lanzamiento está previsto para 2027, ampliando las posibilidades del nuevo iX5.