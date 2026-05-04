Gonzalo Serrano prueba el Porsche Cayenne más potente y tecnológico, que supera los 196.000 euros

Alberto Cercós García 04 MAY 2026 - 01:12h.

Gonzalo Serrano se pone al volante del SUV híbrido más importante que tiene Porsche

Gonzalo Serrano prueba el Ford Mustang GT, un deportivo de 446CV y que no alcanza los 70.000 euros

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Gonzalo Serrano, en el último programa de 'Más Que Coches', trae consigo un nuevo descubrimiento para el mercado de los SUV premium dentro del contexto híbrido. El periodista prueba todas las prestaciones del Porsche Cayenne, en su versión Hybrid. Un vehículo totalmente renovado que se caracteriza por su gran potencia y por un precio al alcance de pocos bolsillos.

El Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid se presenta como la versión más extrema dentro de la renovación de la tercera generación del SUV alemán. Con una potencia combinada de 740 caballos, este modelo híbrido enchufable no solo destaca por su rendimiento, sino también por una evolución estética que refuerza su carácter deportivo. El rediseño introduce un capó más marcado, nuevos grupos ópticos y una zaga con elementos distintivos como el alerón y el difusor con salidas de escape integradas, manteniendo intacta la esencia visual de Porsche.

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Gonzalo Serrano, el interior del Cayenne y sus prestaciones

En el interior, el Cayenne vuelve a demostrar el nivel de calidad premium de la marca, combinando materiales como cuero de alta gama con detalles tecnológicos y deportivos. Destaca la configuración del puesto de conducción, con una palanca de cambios rediseñada y la presencia del icónico cuentarrevoluciones central, heredado de modelos históricos como el Porsche 550 Spyder. Además, incorpora equipamientos de confort como asientos ventilados y con función masaje, junto a opciones como el paquete de aligeramiento que introduce fibra de carbono y frenos cerámicos para potenciar aún más su dinamismo.

A nivel mecánico, este SUV de casi cinco metros combina un motor V8 biturbo de 600 CV con un propulsor eléctrico de 177 CV, logrando unas prestaciones propias de un deportivo: acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza los 295 km/h. Su batería permite hasta 77 km en modo eléctrico, mientras que su sistema de tracción total y cambio automático de ocho velocidades garantizan eficacia en cualquier contexto. Con un precio que ronda los 196.000 euros, el Cayenne Turbo E-Hybrid se posiciona como un SUV de lujo que mezcla tecnología híbrida, altas prestaciones y el ADN deportivo característico de Porsche.