Gonzalo Serrano prueba el Ford Mustang GT, un deportivo de 446CV y que no alcanza los 70.000 euros

Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 20:04h.

Con 446CV de potencia y un diseño icónico, el Ford Mustang convence a Gonzalo Serrano en 'Más Que Coches'

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"Representa la esencia pura del automóvil. Motor térmico, V8, con 446CVy sin hibridación: el Ford Mustang GT". Así de contundente es la presentación de Gonzalo Serrano en 'Más Que Coches' antes de probar uno de los coches más impresionantes del mercado. La personalidad que desprende el vehículo es mayúscula, como viene siendo costumbre en la serie de Mustang. El concepto americano lo mantiene sin llegar a ser un superdeportivo, pero visualmente es superior en cuanto a diseño.

Serrano, como es costumbre, destaca varios puntos a tener en cuenta del exterior del vehículo. En este caso, el periodista no solo destaca el diseño del Mustang GT, sino también sus llantas, su aerodinámica o el juego que hay respecto a los diferentes colores que tiene. En la parte posterior el coche se enchancha. "¿Para qué? Para dar volumen a la zona posterior", aclara Serrano. Y en esa parte trasera también tiene aspectos a destacar. Todo, para que el Ford Mustang GT sea un "deportivo puro y duro".

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Gonzalo Serrano: del interior a la carretera

Lo primero que llama la atención es el volante, con más mandos de lo habitual. Destaca también la amplitud y la comodidad, así como el cuadro. Hay dos pantallas enormes para que la información se pueda ver bien. Los asientos son cómodos y Serrano insiste en que el Mustang GT es otra historia. "Me enamora su sonido", apunta.

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Ya en carretera la historia cambia de manera radical. Serrano disfruta del trayecto y, mientras tanto, repasa todos los datos técnicos. Más allá de destacar su embriagador sonido, el periodista destaca el motor gasolina V8 de 5 litros que tiene y los 446CV de potencia. Asimismo, cabe apuntar que el Mustang GT alcanza los 250 kilómetros por hora como velocidad máxima y pasa de 0 a 100 en 4'8 segundos. Es un vehículo que puede ser tuyo por 65.700 euros.