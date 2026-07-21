BMW convierte el X2 en un deportivo

eldesmarque.com 21 JUL 2026 - 19:36h.

La versión más radical del X2 ya rueda sobre el asfalto

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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Las primeras fotografías del futuro BMW X2 M40 ya circulan por las redes sociales. En ellas aparece una unidad fuertemente camuflada durante unas pruebas realizadas bajo temperaturas extremas. El vinilo oculta muchos detalles, pero no consigue esconder el enfoque del modelo. BMW prepara un SUV coupé más agresivo, potente y tecnológico.

Esta variante ocupará la zona más alta de la gama antes de llegar a los auténticos modelos M. Será un M Performance pensado para quienes buscan prestaciones sin renunciar a la practicidad. También estrenará una nueva denominación. La marca eliminará la letra «i», por lo que dejará atrás el actual nombre X2 M35i.

BMW ya ultima los detalles del nuevo X2 M40

Las imágenes permiten anticipar una importante transformación estética. El frontal tendrá unos grupos ópticos más finos y una parrilla de menor altura. El paragolpes contará con grandes entradas de aire y soluciones destinadas a mejorar la aerodinámica. BMW quiere acercar su aspecto al nuevo lenguaje Neue Klasse, aunque mantendrá algunos rasgos propios.

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La silueta lateral apenas cambiará. Seguirá apostando por una línea de techo descendente y una carrocería elevada. En la parte posterior se conservarán las formas angulosas de los pilotos, uno de los elementos más discutidos del X2. La gran novedad estará en su firma luminosa, que adoptará un diseño más moderno.

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330 CV de potencia y motor electrificado

Dentro se producirá una evolución mucho mayor. El salpicadero actual será sustituido por un entorno completamente digital. La instrumentación panorámica llevará la información principal hasta la línea inferior del parabrisas. Una pantalla central de 17,9 pulgadas permitirá manejar el sistema multimedia, configurar el vehículo y acceder a numerosas funciones conectadas.

El motor será un bloque de gasolina 2.0 TwinPower Turbo con cuatro cilindros. BMW trabaja para mejorar su eficiencia mediante un sistema microhíbrido de 48 voltios. La potencia debería situarse alrededor de los 330 CV. También conservará la tracción total xDrive y una caja automática deportiva de siete velocidades.

Todavía habrá que esperar para verlo sin camuflaje. Su presentación está prevista para julio de 2027, mientras que la producción comenzaría en noviembre. La llegada a los concesionarios tendría lugar durante el primer trimestre de 2028.