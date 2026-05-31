El nuevo BMW es el familiar más espectacular que ha fabricado BMW y supera a modelos más caros

Coches y Motos 31 MAY 2026 - 14:48h.

El Serie 3 Touring es la mejor alternativa a los SUV

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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En una época en la que los SUV dominan gran parte del mercado, las carrocerías familiares parecen haber quedado relegadas a un segundo plano. Sin embargo, algunos fabricantes continúan demostrando que este tipo de vehículos sigue teniendo mucho sentido para quienes buscan espacio, confort y un comportamiento dinámico superior. Entre ellos, BMW mantiene una posición privilegiada gracias a una larga tradición de modelos familiares que han sabido combinar practicidad y deportividad como pocos.

El mejor ejemplo de esta filosofía es el BMW Serie 3 Touring. La versión familiar de la popular berlina alemana ha evolucionado generación tras generación hasta convertirse en uno de los modelos más completos de su categoría. Su capacidad para ofrecer una experiencia de conducción sobresaliente sin renunciar a un elevado nivel de funcionalidad lo ha convertido en una referencia dentro del segmento premium.

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La generación actual representa probablemente el punto más alto alcanzado por esta saga. BMW ha perfeccionado una fórmula que combina diseño atractivo, tecnología avanzada, calidad de construcción y una versatilidad que permite competir incluso con vehículos de categorías superiores. El resultado es un familiar capaz de satisfacer tanto las necesidades de una familia como las expectativas de los conductores más exigentes.

Un diseño que demuestra que un familiar también puede ser deportivo

Uno de los aspectos más destacados del Serie 3 Touring es su imagen exterior. Lejos de la apariencia convencional que tradicionalmente acompañaba a este tipo de carrocerías, BMW ha conseguido crear un vehículo con una presencia dinámica y elegante.

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El frontal mantiene la identidad característica de la marca, con una parrilla de gran protagonismo y unos grupos ópticos estilizados que transmiten personalidad. Las proporciones generales del vehículo resultan especialmente equilibradas, con una silueta alargada que combina deportividad y funcionalidad de forma muy natural.

La vista lateral es una de las más atractivas del conjunto. La línea de cintura elevada, las superficies limpias y la integración de la zona posterior permiten conservar una estética deportiva sin perjudicar el espacio interior. La zaga, por su parte, refuerza la sensación de robustez gracias a unos pasos de rueda marcados y a una firma luminosa moderna.

No es ningún secreto que BMW ha trabajado intensamente para diferenciar sus modelos familiares de las propuestas más convencionales del mercado. En el caso del Serie 3 Touring, el resultado es un automóvil que conserva toda la esencia visual de una berlina deportiva mientras añade las ventajas propias de una carrocería más práctica.

La calidad de fabricación también se aprecia en cada detalle. Los ajustes de la carrocería, los acabados exteriores y la sensación de solidez contribuyen a reforzar su posicionamiento dentro del segmento premium.

Espacio, tecnología y una conducción de referencia

Más allá de su diseño, el Serie 3 Touring destaca por un interior que combina amplitud y sofisticación. El habitáculo ofrece materiales de alta calidad, una presentación moderna y una ergonomía muy cuidada que facilita el uso diario.

Las plazas delanteras destacan por su confort, mientras que los pasajeros traseros disfrutan de un espacio generoso para viajar con comodidad. Esta habitabilidad convierte al modelo en una opción especialmente interesante para quienes realizan desplazamientos frecuentes o necesitan un vehículo versátil para toda la familia.

Cabe destacar que el maletero constituye uno de sus mayores argumentos. Su capacidad permite transportar equipaje, objetos voluminosos o material deportivo con una facilidad superior a la de muchas berlinas e incluso de algunos SUV. Además, la configuración del espacio facilita aprovechar al máximo cada litro disponible.

La tecnología ocupa igualmente un papel protagonista. El sistema multimedia, la instrumentación digital y las numerosas ayudas a la conducción sitúan al Serie 3 Touring entre las referencias de su categoría en términos de conectividad y seguridad.

Por otro lado, el comportamiento dinámico continúa siendo uno de sus mayores atractivos. La dirección precisa, el excelente equilibrio del chasis y la calidad de rodadura permiten disfrutar de una experiencia de conducción difícil de encontrar en otros familiares. BMW ha conseguido mantener intacto el carácter deportivo que siempre ha definido a la Serie 3.

Con una combinación de diseño, espacio, tecnología y prestaciones difícil de igualar, el BMW Serie 3 Touring se consolida como uno de los familiares más completos y espectaculares fabricados por la marca. Su equilibrio general le permite competir con modelos más caros e incluso superar a muchos de ellos en aspectos tan importantes como la conducción, la calidad percibida y la versatilidad de uso.